تركي آل الشيخ يشوّق جمهور محمد رمضان لعمل عالمي

ميرنا وليد - بيروت - شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، منشور روج فيه لعمل جديد.

ونشر تركي آل الشيخ صورة تجمعه بالفنان محمد رمضان والملاكم المكسيكي العالمي كانيلو ألفاريز، وأرفقها بتعليق كتب فيه: "لقاء مع النجم محمد رمضان، ولم نتفق فيه على شيء".

كما نشر صورة أخرى مع رمضان وكانيلو وعلق عليها قائلا: "يمكن نشوف قريب كانيلو مع النجم محمد رمضان" ما أثار حماس الجمهور لعمل فني عالمي ضخم، يشارك فيه الثنائي.

وبدوره، نشر محمد رمضان الصور عبر حسابه وأرفقها بتعليق كتب فيه: "استعدوا للرعب"

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