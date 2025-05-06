توتر بالعلاقة بين بروكلين بيكهام وشقيقه روميو

ميرنا وليد - بيروت - تغيب بروكلين بيكهام عن حضور الإحتفال بعيد ميلاد لاعب كرة القدم الشهير دايفيد بيكهام الخمسين لأسباب خاصة بينه وبين شقيقه روميو.
وتبين أن الأخير على علاقة عاطفية مع كيم تيرنبول والتي كانت صديقة بروكلين قبل سنوات. ويبدو أن بروكلين يشعر بالقلق من نوايا حبيبته السابقة تجاه شقيقه.
وأشار موقع TMZ أن بروكلين بيكهام ونيكولا بيلتز يفضلان التغيب عن المناسبات العائلية لتفادي اللقاء مع كيم تيرنبول. وحقيقة موقف بروكلين أنه يرغب في حماية أخيه. وقرر دايفيد بيكهام وفيكتوريا أن يثقا بولديهما.
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