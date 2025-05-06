سر نضارة مي عز الدين بوصفات طبيعية بعيداً عن المستحضرات

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية مي عز الدين، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، كشفت فيه عن سر نضارة بشرتها، وروتينها في الحفاظ عليها بطرق طبيعية، بعيداً عن استخدام المستحضرات الصناعية.
وتحدث مي عز الدين عن المواد الطبيعية التي تستخدمها، وقالت: "كل 3 أيام بغسل وشي بصابونة وبحط زيت طبيعي، ومن وقت للتاني بمسح وشي بمية ورد.. ماليش في الكريمات والحاجات الغير طبيعية".
وعلى الصعيد الفني، كان آخر أعمال مي عز الدين مسلسل "قلبي ومفتاحه"، الذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي.
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