شاكيرا تنضم لنجمات هوليوود بمُشاركتها الثانية في حفل ميت غالا 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 مايو 2025 05:49 صباحاً - في حفل مرصع بالنجوم والمشاهير ومصممي الأزياء، انضمت النجمة الكولومبية والعالمية شاكيرا للعديد من نجمات ومشاهير هوليوود في حفل ميت غالا Met Gala 2025، وتأتي مُشاركة شاكيرا هذا العام هي الثانية لها بعد أن شاركت العام الماضي بحفل ميت غالا لأول مرة.

نجمات هوليوود يتألقن بحفل ميت غالا 2025

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بجانب شاكيرا، حرص عدد كبير من نجمات و مشاهير هوليوود على حضور حفل ميت غالا 2025، وجاء من أبرزهم زوي سالدانا، زيندايا، جيجي حديد، سابرينا كاربتنر، ديمي مور، مايلي سايرس، سينثيا إريفو، سيمون بايلس، ماندي كالينغ، آن هاثاواي، نيك جوناس، بريانكا شوبرا، ديانا روس ونجلها، ووبي غولدبرغ، هالي بيري، كيندال جينير، هايلي بيبر، دوتشي، كاردي بي، ونيكول كيدمان.

شاروخان يلفت أنظار الجميع بحضوره حفل ميت غالا 2025

دخل شاروخان التاريخ بحضوره حفل ميت غالا Met Gala 2025، حيث يُعد النجم العالمي أول رجل هندي يشارك في هذا الحدث. وجاء شاروخان بمظهر لفت الأنظار إليه مرتديًا بدلة سوداء اللون ويمسك عصى مستوحاه من الثقافة الهندية.

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ويُعد ظهور شاروخان في حفل ميت غالا أكثر ما كان ينتظره الجمهور، وقد شوهد مع مديرة أعماله بوجا دادلاني في مطار نيويورك يوم الأحد قبل بدء الحدث. وبحسب ما ورد، إرتدى نجم بوليوود زياً من تصميم المصمم الهندي سابياساتشي موخيرجي، الذي يشتهر بمزجه بين الحرفية الهندية التقليدية والأزياء العالمية الراقية.

تفاصيل حفل ميت غالا 2025

يُذكر أن حفل ميت غالا Met Gala 2025 انطلق بتوافد النجوم والمشاهير ومصممي الأزياء، لحضور ليلة الإحتفال بالموضة والفاشون في حدث يُسمى بـ أوسكار الموضة. وكان قد تزين متحف المتروبوليتان بلمسة زرقاء مع تفاصيل زهور على السجادة والجدران. كما زُيّن الدرج بأزهار بيضاء على طول الدرابزين.

وجاءت التفاصيل الداخلية لا تقل روعةً مع زهور بيضاء وصفراء موزعة في أرجاء الغرفة، وزهور عائمة معلقة من السقف، تُضفي على المكان مظهرًا يشبه النجوم في السماء.

وكان في مقدمة الحضور آنا وينتور، الرئيس المشارك لـ Met Gala كولمان دومينغو ولويس هاميلتون، تيانا تايلور، إيما شامبرلين، لا لا أنتوني، ليزا لاف، إيغو نوديم.

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يُذكر أن حفل ميت غالا هو فعالية خيرية لجمع التبرعات لصالح معهد الأزياء التابع لمتحف متروبوليتان للفنون، ويُقام عادةً بالتزامن مع افتتاح معرض الأزياء السنوي للقسم. ويجمع هذا الحدث سنوياً مبالغ طائلة. وفي هذا العام يساعد فاريل ويليامز، لويس هاميلتون، كولمان دومينغو، آيساب روكي، وليبرون جيمس- الرؤساء المشاركون، الذين يستضيفون حفل Met Gala- متحف المتروبوليتان للفنون في إطلاق معرض العام بعنوان«Superfine: Tailoring Black Style»، والذي يدرس أسلوب أصحاب البشرة السمراء في الملابس على مر القرون، كل هؤلاء بجانب رئيسة تحرير مجلة فوغ، آنا وينتور، التي تشرف على الحفل وستكون أيضاً رئيسة مشاركة، وليبرون جيمس سيكون بمثابة الرئيس الفخري، والآخرون كرؤساء مشاركين.

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