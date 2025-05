3 نجمات يبرزن حملهن في حفل ميت غالا 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 مايو 2025 05:49 صباحاً - استغلت بعض النجمات حضورهن حدث مميز وضخم متعلق بعالم الأزياء مثل حفل ميت غالا 2025، لاستعراض حملهن، وحتى الآن ظهرت على السجادة الزرقاء 3 نجمات حوامل؛ عارضة الأزياء كارلي كلوس، قبلها النجمة الهندية كيارا أدفاني، كما ظهر الحمل أيضًا على المغنية العالمية ريهانا أثناء تواجدها في الفندق الذي يستضيف نجوم الحفل.

كارلي وكيارا وريهانا يخطفن الأنظار حفل ميت غالا 2025

Embed from Getty Images

حظيت عارضة الأزياء كارلي كلوس بترحاب كبير فور وصولها حفل ميت غالا، وظهر عليها علامات الحمل، ويُذكر أن كلوس تنتظر مولودها الثالث من رجل الاقتصاد الأمريكي جوشوا كوشنر.

Embed from Getty Images

كما وصلت نجمة بوليوود كيارا أدفاني لمقر الحفل كاشفة عن علامات حملها الأول، حيث يعد هذا الظهور هو الأول لها وهي في انتظار مولودها الجديد. وكانت أدفاني قد أعلنت في فبراير الماضي وزوجها خبر حملها عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام" وذلك من خلال منشور رائع، ظهرت فيه جوارب بيضاء صغيرة محبوكة للأطفال، وكُتب في التعليق: "أعظم هدية في حياتنا".

https://www.instagram.com/p/DJSdNbHvCoo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJSdNbHvCoo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJSdNbHvCoo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وخطفت النجمة العالمية ريهانا كعادتها الأضواء، فور خروجها بالشوارع المحيطة لمتحف متروبوليتان، ولكن ليس بسبب إطلالتها، بل بسبب ظهور علامات الحمل عليها، ويبدو أنها في شهور متقدمة من الحمل، ويُعد هذا أول تأكيد منها على الخبر، بعد تخمينات الصحف والجمهور بحقيقة حملها من عدمه خلال الأسابيع الماضية.

وينضم هذا المولود الجديد إلى ابن ريهانا الأول من الرابر آيساب روكي، والذي يحمل اسمًا فريدًا وهو RZA، وابنها الثاني رايوت، والذي استقبلته عام 2023.

ما هو حفل ميت غالا؟

حفل ميت غالا هو فعالية خيرية لجمع التبرعات لصالح معهد الأزياء التابع لمتحف متروبوليتان للفنون. يُقام عادةً بالتزامن مع افتتاح معرض الأزياء السنوي للقسم. ويجمع هذا الحدث سنوياً مبالغ طائلة.

إليكِ هذا الخبر إطلالات أيقونية للنجمات في حفل "ميت غالا" على مر السنوات

موضوع حفل ميت غالا 2025 والرؤساء المشاركون

View this post on Instagram A post shared by The Metropolitan Museum of Art (@metmuseum)

يساعد فاريل ويليامز، لويس هاميلتون، كولمان دومينغو، آيساب روكي، وليبرون جيمس- الرؤساء المشاركون، الذين يستضيفون حفل Met Gala- متحف المتروبوليتان للفنون في إطلاق معرض العام بعنوان«Superfine: Tailoring Black Style»، والذي يدرس أسلوب أصحاب البشرة السمراء في الملابس على مر القرون، كل هؤلاء بجانب رئيسة تحرير مجلة فوغ، آنا وينتور، التي تشرف على الحفل وستكون أيضاً رئيسة مشاركة، وليبرون جيمس سيكون بمثابة الرئيس الفخري، والآخرون كرؤساء مشاركين.

وهذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 20 عاماً، التي يركز فيها المعرض على الملابس الرجالية، ولأول مرة على الإطلاق سيكون الموضوع حول ملابس أصحاب البشرة السمراء. وتم وصف الموضوع على أنه "دراسة أهمية الملابس والأسلوب في تشكيل الهويات".

وقال القائمون على المعرض إن المتحف "يستمد الإلهام" من كتاب مونيكا إل ميلر لعام 2009 بعنوان "Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity"، الذي يعرض في طياته التاريخ الثقافي لأزياء أصحاب البشرة السمراء، وتطور ملابسهم في مختلف الأزمنة، منذ القرن الثامن عشر وحتى الآن.

قد ترغبين في معرفة لماذا لم تَحضُر آيشواريا راي أي حفل ميت غالا؟

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».