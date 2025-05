حفل ميت غالا 2025 يصنع التاريخ قبل ساعات من الحدث الرئيسي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 مايو 2025 05:49 صباحاً - يجذب حفل ميت غالا Met Gala السنوي شريحة كبيرة من المهتمين بالموضة والأزياء والمجوهرات، حيث يجمع الحفل تحت قبة متحف متروبوليتان بمدينة نيويورك نخبة من أبرز وأشهر الشخصيات سواء الفنية أو المهنية المتعلقة بالأزياء والموضة.

وفي حدث هذا العام، لم تقتصر أهمية الحدث على الحفل الرئيسي، بل حقق ميت غالا هذا العام رقماً قياسياً من حيث المبالغ التي جمعها قبل انطلاق الحدث الرئيسي.

رقماً قياسياً يحققه حفل ميت غالا قبل انطلاقه

أفادت التقارير أن حفل ميت غالا جمع مبلغًا قياسيًا قدره 31 مليون دولار، بحسب ما أعلنه ماكس هولين، الرئيس التنفيذي للمتحف، في مؤتمر صحفي صباح يوم الحفل، حيث قال أن حفل هذا العام جمع مبلغًا قياسيًا قدره 31 مليون دولار حتى قبل فتح الأبواب.

وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها الحدث 30 مليون دولار منذ انطلاقه قبل 77 عامًا، محطمًا الرقم القياسي المسجل العام الماضي والبالغ 26 مليون دولار. وأضاف هولين أن الحفل يمثل فرصة "لخلق بيئة احتفالية ودعم ومعنى".

ما هو حفل ميت غالا؟

حفل ميت غالا هو فعالية خيرية لجمع التبرعات لصالح معهد الأزياء التابع لمتحف متروبوليتان للفنون. يُقام عادةً بالتزامن مع افتتاح معرض الأزياء السنوي للقسم. ويجمع هذا الحدث سنوياً مبالغ طائلة.

موضوع حفل ميت غالا 2025 والرؤساء المشاركون

يساعد فاريل ويليامز، لويس هاميلتون، كولمان دومينغو، آيساب روكي، وليبرون جيمس- الرؤساء المشاركون، الذين يستضيفون حفل Met Gala- متحف المتروبوليتان للفنون في إطلاق معرض العام بعنوان«Superfine: Tailoring Black Style»، والذي يدرس أسلوب أصحاب البشرة السمراء في الملابس على مر القرون، كل هؤلاء بجانب رئيسة تحرير مجلة فوغ، آنا وينتور، التي تشرف على الحفل وستكون أيضاً رئيسة مشاركة، وليبرون جيمس سيكون بمثابة الرئيس الفخري، والآخرون كرؤساء مشاركين.

وهذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 20 عاماً، التي يركز فيها المعرض على الملابس الرجالية، ولأول مرة على الإطلاق سيكون الموضوع حول ملابس أصحاب البشرة السمراء. وتم وصف الموضوع على أنه "دراسة أهمية الملابس والأسلوب في تشكيل الهويات".

وقال القائمون على المعرض إن المتحف "يستمد الإلهام" من كتاب مونيكا إل ميلر لعام 2009 بعنوان "Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity"، الذي يعرض في طياته التاريخ الثقافي لأزياء أصحاب البشرة السمراء، وتطور ملابسهم في مختلف الأزمنة، منذ القرن الثامن عشر وحتى الآن.

