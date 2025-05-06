حفل ميت غالا 2025: جورجينا تحضر لأول مرة وكيم كارداشيان تخفي وجهها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 مايو 2025 05:49 صباحاً - لم يتبق سوى القليل على انتهاء توافد ضيوف حفل ميت غالا 2025، الذي يُقام في متحف متروبوليتان للفنون، على السجادة الزرقاء. وبعد حضور كثيف لنجوم هوليوود وبوليوود من الممثلين والمغنين، وأشهر مصممي وعارضي الأزياء والمهتمين بالموضة، جاءت كل من نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، والمؤثرة الإسبانية جورجينا رودريغيز، شريكة نجم الكرة العالمي كريستيانو رونالدو، ليخطفا الأنظار من نظيراتهما بالحفل.

كيم كارداشيان وجورجينا في حفل ميت غالا 2025

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ارتدت كيم كارداشيان، 44 عامًا، فستان طويل من الجلد، مكشوف من الأعلى، أسود اللون، وقبعة كبيرة سوداء أخفت بها جزء كبير من وجهها. ويذكر أن كيم كارداشيان من أشهر الحضور بحفل ميت غالا، على مر السنوات الطويلة الماضية، وذلك بسبب إطلالتها غير المتوقعة.

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كما حضرت جورجينا رودريغيز، 31 عامًا، الحدث لأول مرة، حيث لم يسبق لها حضور الميت غالا من قبل، و ارتدت هى الأخرى فستان أسود.

ما هو حفل ميت غالا؟

حفل ميت غالا هو فعالية خيرية لجمع التبرعات لصالح معهد الأزياء التابع لمتحف متروبوليتان للفنون. يُقام عادةً بالتزامن مع افتتاح معرض الأزياء السنوي للقسم. ويجمع هذا الحدث سنوياً مبالغ طائلة.

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موضوع حفل ميت غالا 2025 والرؤساء المشاركون

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يساعد فاريل ويليامز، لويس هاميلتون، كولمان دومينغو، آيساب روكي، وليبرون جيمس- الرؤساء المشاركون، الذين يستضيفون حفل Met Gala- متحف المتروبوليتان للفنون في إطلاق معرض العام بعنوان«Superfine: Tailoring Black Style»، والذي يدرس أسلوب أصحاب البشرة السمراء في الملابس على مر القرون، كل هؤلاء بجانب رئيسة تحرير مجلة فوغ، آنا وينتور، التي تشرف على الحفل وستكون أيضاً رئيسة مشاركة، وليبرون جيمس سيكون بمثابة الرئيس الفخري، والآخرون كرؤساء مشاركين.

وهذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 20 عاماً، التي يركز فيها المعرض على الملابس الرجالية، ولأول مرة على الإطلاق سيكون الموضوع حول ملابس أصحاب البشرة السمراء. وتم وصف الموضوع على أنه "دراسة أهمية الملابس والأسلوب في تشكيل الهويات".

وقال القائمون على المعرض إن المتحف "يستمد الإلهام" من كتاب مونيكا إل ميلر لعام 2009 بعنوان "Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity"، الذي يعرض في طياته التاريخ الثقافي لأزياء أصحاب البشرة السمراء، وتطور ملابسهم في مختلف الأزمنة، منذ القرن الثامن عشر وحتى الآن.

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