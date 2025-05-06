شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون أول بين مسلم والموزع إسلام شوقي في "سوء اختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المطرب مسلم نشاطه الفني بتعاون جديد يجمعه مع الموزع الموسيقي إسلام شوقي في أغنية تحمل اسم "سوء اختيار"، من كلمات محمد عبد الرحمن، وألحان معاذ زين، ومن المنتظر طرحها خلال الأيام المقبلة عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الموسيقية.

ويأتي هذا التعاون بعد طرح مسلم أغنيته الأخيرة "مش قادر أنسى"، التي نُشرت عبر موقع يوتيوب وعدد من المنصات والإذاعات، وحققت تفاعلاً واسعًا، حيث حملت الطابع الدرامي وعبّرت عن ألم الفقد والحنين.

وكان أيضت طرح أغنية "غمة" التي طرحها في فبراير الماضى، وهي الأغنية الدعائية والترويجية للفيلم السينمائي "درويلة"، و"واحد زيك" التي قدم فيها مدى قدرته على تجاهل حبيبه السابق، ورفضه الرجوع له مرة ثانية.

و"اتقابلنا" وقدم من خلالها فكرة انفصال حبيبين، تجمعهما مقابلة عن طريق الصدفة.. و"كفاية فراق" قدم فيها حالة حزن الإنسان على قلبه وعدم استقراره، و"واحشاك" وقدم فيها صورة لحوار افتراضى بين قلبه وعقله، وصراع داخلى عن الحزن بسبب فراق الحبيب.