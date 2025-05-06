شكرا لقرائتكم خبر عن موسيقى عربية تحيي حفلاً بأغانى بليغ ووردة على المسرح الكبير.. 30 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى فرقة الموسيقى العربية، بقيادة المايسترو علاء عبد السلام، حفلاً بأغانى "بليغ ووردة"، يوم الجمعة الموافق 30 مايو الجارى، والذى يقام في تمام الساعة التاسعة مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر أعمال المطربة الراحلة التي قدمتها على مدار مشوارها الفني وتعاونت مع بليغ حمدى يؤديها كل من ياسر سعيد، وسارة زكى، ومحمد حسن، وبمشاركة الفنانة إيمان عبد الغنى.

المطربة وردة ولدت في 22 يوليو عام 1932 بفرنسا ثم جاءت الى مثر عام 1960 بدعوة من المنتج والمخرج حلمى رفلة الذي قدمها في أولى بطولاتها السينمائية فى فيلم المظ وعبده الحامولى، بعدها اضيف لها مقطع في أوبريت "وطني الأكبر" وطلبها الرئيس الجزائري بومدين لتغني في عيد الاستقلال العاشر لبلدها عام 1972 ثم عادت إلى مصر وانطلقت مسيرتها من جديد وتزوجت الموسيقار المصري بليغ حمدى لتبدأ معه رحلة غنائية استمرت رغم انفصالهما عام 1979.

جاء ميلادها الحقيقي في أغنية (أوقاتي بتحلو) التي خرجت للنور عام 1979 وكانت من ألحان سيد مكاوى ، شاركت في عدد من الأفلام السينمائية منها اميرة العرب، حكايتى مع الزمان، وصوت الحب كما قدمت مسلسل اوراق الورد وبعد أربعة سنوات شاركت فى مسلسل ان الاوان، رحلت عن دنيانا في 17 مايو 2012 تاركة ثروة فنية هائلة تمثلت فى مئات الاغانى الوطنية والعاطفية التى غزت بها قلوب الملايين فى الوطن العربى.