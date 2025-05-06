ريهانا تخطف الأنظار بحملها خلف كواليس حفل ميت غالا 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 مايو 2025 04:19 صباحاً - مع توافد نجوم الفن والموضة في الحدث الضخم "ميت غالا 2025"، خطفت النجمة العالمية ريهانا كعادتها الأضواء، فور خروجها من الفندق الذي يستضيف نجوم الحفل، ولكن ليس بسبب إطلالتها، بل بسبب ظهور علامات الحمل عليها، ويبدو أنها في شهور متقدمة من الحمل، ويُعد هذا أول تأكيد منها على الخبر، بعد تخمينات الصحف والجمهور بحقيقة حملها من عدمه خلال الأسابيع الماضية.

ريهانا تُظهر حملها أمام المصورين

ريهانا في فندق كارلايل قبل حفل ميت غالا لعام 2025 في نيويورك (Rihanna at The Carlyle Hotel before the 2025 Met Gala in New York). مصدر الصورة: Steve Eichner/WWD via Getty Images

وحتى الآن لم تظهر ريهانا على السجادة الزرقاء، وحضر زوجها مغني الراب آيساب روكي وحيدًا، مرتدي إطلالة جريئة، مكونة من بدلة سوداء، ومعطف ضخم، وحاملًا سيف مازح به المصورون، وأكد آيساب لأحد المراسلون خبر حمل ريهانا، عندما مازحه الصحفي: "هل الميت غالا أصبح مرتبط معكم بإعلان خبر استقبال طفل جديد؟".

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وينضم هذا المولود الجديد إلى ابن ريهانا الأول من الرابر آيساب روكي، والذي يحمل اسمًا فريدًا وهو RZA، وابنها الثاني رايوت، والذي استقبلته عام 2023.

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ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها ريهانا بحفل الميت غالا وهي حامل، بل حضرت حفل 2023 بصحبة زوجها وهي حامل في ابنهما رايوت، وارتدت ريهانا حينها مجموعة فالنتينو بيضاء بالكامل تغطي معظم جسدها، ورأسها، بتصاميم زهرية بيضاء كبيرة.

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ما هو حفل ميت غالا؟

حفل ميت غالا هو فعالية خيرية لجمع التبرعات لصالح معهد الأزياء التابع لمتحف متروبوليتان للفنون. يُقام عادةً بالتزامن مع افتتاح معرض الأزياء السنوي للقسم. ويجمع هذا الحدث سنوياً مبالغ طائلة.

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موضوع حفل ميت غالا 2025 والرؤساء المشاركون

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يساعد فاريل ويليامز، لويس هاميلتون، كولمان دومينغو، آيساب روكي، وليبرون جيمس- الرؤساء المشاركون، الذين يستضيفون حفل Met Gala- متحف المتروبوليتان للفنون في إطلاق معرض العام بعنوان«Superfine: Tailoring Black Style»، والذي يدرس أسلوب أصحاب البشرة السمراء في الملابس على مر القرون، كل هؤلاء بجانب رئيسة تحرير مجلة فوغ، آنا وينتور، التي تشرف على الحفل وستكون أيضاً رئيسة مشاركة، وليبرون جيمس سيكون بمثابة الرئيس الفخري، والآخرون كرؤساء مشاركين.

ستكون هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 20 عاماً، التي يركز فيها المعرض على الملابس الرجالية، ولأول مرة على الإطلاق سيكون الموضوع حول ملابس أصحاب البشرة السمراء. وتم وصف الموضوع على أنه "دراسة أهمية الملابس والأسلوب في تشكيل الهويات".

وقال القائمون على المعرض إن المتحف "يستمد الإلهام" من كتاب مونيكا إل ميلر لعام 2009 بعنوان "Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity"، الذي يعرض في طياته التاريخ الثقافي لأزياء أصحاب البشرة السمراء، وتطور ملابسهم في مختلف الأزمنة، منذ القرن الثامن عشر وحتى الآن.

قد ترغبين في معرفة لماذا لم تَحضُر آيشواريا راي أي حفل ميت غالا؟

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