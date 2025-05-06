شاروخان يخطف الأضواء في أول مشاركة له بحفل ميت غالا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 مايو 2025 04:19 صباحاً - حضور قوي ولافت سجله نجم بوليوود شاروخان فور وصوله حفل ميت غالا Met Gala 2025 للمرة الأولى له على مدار مشواره الفني وتاريخ الحفل، وجاء بمظهر فريد مرتديًا بدلة سوداء اللون ويمسك عصى مستوحاه من الثقافة الهندية، بالإضافة لإرتدائه العديد من القلادات منهم واحدة بحرف "K" في إشارة منه للقبه The King أو ملك بوليوود.

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الظهور الأول لـ شاروخان بحفل ميت غالا

ويُعد هذا هو الظهور الأول لنجم بوليوود شاروخان في حفل ميت غالا، وكان أكثر ما ينتظره الجمهور. وكان قد شوهد مع مديرة أعماله بوجا دادلاني في مطار نيويورك يوم الأحد قبل بدء الحدث. وبحسب ما ورد، ارتدى نجم بوليوود زياً من تصميم المصمم الهندي سابياساتشي موخيرجي، الذي يشتهر بمزجه بين الحرفية الهندية التقليدية والأزياء العالمية الراقية.

كيارا أدفاني تظهر بحملها لأول مرة في حفل ميت غالا

ظهرت منذ قليل نجمة بوليوود كيارا أدفاني التي يمثل حضورها للحدث الأبرز في عالم الموضة والفاشون الأول لها، كاشفة عن علامات حملها الأول، حيث يأتي ذلك الظهور هو الأول لها بعد إعلانها إنتظار مولودها الجديد.

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تفاصيل حفل ميت غالا 2025

يُذكر أنه انطلق منذ قليل حفل ميت غالا Met Gala 2025 بتوافد النجوم والمشاهير ومصممي الأزياء، لحضور ليلة الإحتفال بالموضة والفاشون في حدث يُسمى بـ أوسكار الموضة. وكان قد تزين متحف المتروبوليتان بلمسة زرقاء مع تفاصيل زهور على السجادة والجدران. كما زُيّن الدرج بأزهار بيضاء على طول الدرابزين.

وجاءت التفاصيل الداخلية لا تقل روعةً مع زهور بيضاء وصفراء موزعة في أرجاء الغرفة، وزهور عائمة معلقة من السقف، تُضفي على المكان مظهرًا يشبه النجوم في السماء.

وكان في مقدمة الحضور آنا وينتور، الرئيس المشارك لـ Met Gala كولمان دومينغو ولويس هاميلتون، تيانا تايلور، إيما شامبرلين، لا لا أنتوني، ليزا لاف، إيغو نوديم.

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يُذكر أن حفل ميت غالا هو فعالية خيرية لجمع التبرعات لصالح معهد الأزياء التابع لمتحف متروبوليتان للفنون، ويُقام عادةً بالتزامن مع افتتاح معرض الأزياء السنوي للقسم. ويجمع هذا الحدث سنوياً مبالغ طائلة.

يساعد فاريل ويليامز، لويس هاميلتون، كولمان دومينغو، آيساب روكي، وليبرون جيمس- الرؤساء المشاركون، الذين يستضيفون حفل Met Gala- متحف المتروبوليتان للفنون في إطلاق معرض العام بعنوان«Superfine: Tailoring Black Style»، والذي يدرس أسلوب أصحاب البشرة السمراء في الملابس على مر القرون، كل هؤلاء بجانب رئيسة تحرير مجلة فوغ، آنا وينتور، التي تشرف على الحفل وستكون أيضاً رئيسة مشاركة، وليبرون جيمس سيكون بمثابة الرئيس الفخري، والآخرون كرؤساء مشاركين.

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