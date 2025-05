جيجي حديد تحتفل بيوم ميلادها الثلاثين في حفل ميت غالا 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 مايو 2025 04:19 صباحاً - بعد أيام قليلة من بلوغها الثلاثون عامًا، تحديدًا يوم 23 أبريل، وبعدما نشرت أمس صور خاصة لها وهي تحتفل بيوم ميلادها مع حبيبها النجم الشهير برادلي كوبر، ظهرت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد اليوم على السجادة الزرقاء لحفل ميت غالا 2025، الذي يستضيف حوالي 450 مدعواً من نجوم الفن والموضة، وبالإضافة إلى الرؤساء المشاركين.

جيجي حديد متألقة بفستان ذهبي

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)

خطفت جيجي حديد الأنظار بفستان ذهبي أنيق، وتسريحة شعر بسيطة، ومكياج هادئ، وصممت لها غابرييلا كاريفا جونسون الفستان خصيصًا لهذه المناسبة، وهو مستوحى من فستان لمصممة الأزياء الرائدة زيلدا وين فالديز، وكانت هذه لافتة من حديد لتكريم فالديز.

وعبرت حديد في تصريحات على السجادة الزرقاء عن سعادتها، ووجهت نصيحة للجمهور بمناسبة بلوغها الثلاثين وقالت: "قل ما تفكر فيه عندما تفكر فيه".

أما عن فستانها قالت: "إنه تكريمًا بزيلدا وين فالديز، التي كانت مصممة أزياء في أواخر الأربعينيات. تدربت على يد عمها في متجره لخياطة الملابس الرجالية، ثم افتتحت متجرها الخاص في واشنطن هايتس".

ما هو حفل ميت غالا؟

حفل ميت غالا هو فعالية خيرية لجمع التبرعات لصالح معهد الأزياء التابع لمتحف متروبوليتان للفنون. يُقام عادةً بالتزامن مع افتتاح معرض الأزياء السنوي للقسم. ويجمع هذا الحدث سنوياً مبالغ طائلة.

موضوع حفل ميت غالا 2025 والرؤساء المشاركون

View this post on Instagram A post shared by The Metropolitan Museum of Art (@metmuseum)

يساعد فاريل ويليامز، لويس هاميلتون، كولمان دومينغو، آيساب روكي، وليبرون جيمس- الرؤساء المشاركون، الذين يستضيفون حفل Met Gala- متحف المتروبوليتان للفنون في إطلاق معرض العام بعنوان«Superfine: Tailoring Black Style»، والذي يدرس أسلوب أصحاب البشرة السمراء في الملابس على مر القرون، كل هؤلاء بجانب رئيسة تحرير مجلة فوغ، آنا وينتور، التي تشرف على الحفل وستكون أيضاً رئيسة مشاركة، وليبرون جيمس سيكون بمثابة الرئيس الفخري، والآخرون كرؤساء مشاركين.

وهذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 20 عاماً، التي يركز فيها المعرض على الملابس الرجالية، ولأول مرة على الإطلاق الموضوع حول ملابس أصحاب البشرة السمراء. وتم وصف الموضوع على أنه "دراسة أهمية الملابس والأسلوب في تشكيل الهويات".

وقال القائمون على المعرض إن المتحف "يستمد الإلهام" من كتاب مونيكا إل ميلر لعام 2009 بعنوان "Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity"، الذي يعرض في طياته التاريخ الثقافي لأزياء أصحاب البشرة السمراء، وتطور ملابسهم في مختلف الأزمنة، منذ القرن الثامن عشر وحتى الآن.

