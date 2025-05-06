شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة بوسيل تحضر لأغنية جديدة مع أحمد البرازيلي.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الملحن أحمد البرازيلي عن تعاونه مع الفنانة بسمة بوسيل في أغنية سينجل جديدة، من كلماته بالاشتراك مع الشاعرة الراحلة نينا نبيل، ومن ألحانه، وتوزيع الموسيقي أحمد شعتوت.

وأكد البرازيلي في تصريحات لـ"الخليج 365" سعادته بالتعاون مع بسمة بوسيل، مشيدًا بموهبتها الصوتية المميزة، وقال: "بسمة صوتها قوي ومميز، وبمجرد أن سمعت الأغنية أعجبت بها وقررت تنفيذها فورًا"، وأشار إلى أن الأغنية تمثل لونًا جديدًا ومختلفًا عما قدمته من قبل، متمنيًا أن تنال إعجاب الجمهور عند طرحها قريبًا.

من ناحية أخرى فازت الفنانة المغربية بسمة بوسيل بجائزة "EMIGALA" في فئة الموسيقى، تكريمًا لأعمالها الغنائية المتميزة التي حققت انتشارًا واسعًا في الوطن العربي مؤخرًا. وجاء التتويج تتويجًا لعودتها القوية إلى الساحة الفنية بعد غياب، حيث أعادت تثبيت حضورها عبر أداءات عاطفية وصوت دافئ لامس جمهورها.

يُذكر أن بوسيل تمتلك صوت عربى نسائى يمتزج بين العمق العاطفي والألحان المتنوعة، ما جعلها تحظى بقاعدة جماهيرية عريضة، حيث تحقق أعمالها انتشارًا سريعًا على المنصات الرقمية، وتتصدر قوائم الاستماع بشكل متكرر.

وتُعرف الفنانة المغربية بأغانيها الرومانسية التي تحمل بصمة فريدة، مما يؤكد مكانتها كاسم فني له وزنه في المشهد الغنائي العربي، وفقًا لتقييمات النقاد ومتابعيها.