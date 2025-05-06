كيارا أدفاني تظهر بحملها لأول مرة في حفل ميت غالا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 مايو 2025 03:00 صباحاً - خلال حضورها حفل ميت غالا Met Gala 2025 السنوي الذي يُقام في متحف متروبوليتان بمدينة نيويورك، وصلت نجمة بوليوود كيارا أدفاني لمقر الحفل كاشفة عن حملها الأول، حيث يأتي هذا الظهور الأول لها وهي في إنتظار مولودها الجديد.

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كيارا أدفاني تنتظر مولودها الأول

وكانت النجمة الهندية كيارا أدفاني قد أعلنت في فبراير الماضي وزوجها خبر حملها عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام" وذلك من خلال منشور رائع، ظهرت فيه جوارب بيضاء صغيرة محبوكة للأطفال، وكُتب في التعليق: "أعظم هدية في حياتنا". ومنذ ذلك الحين، حافظا على الهدوء، ولم يظهرا إلا في مناسبات قليلة.

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تفاصيل حفل ميت غالا 2025

يُذكر أنه انطلق منذ قليل حفل ميت غالا Met Gala 2025 بتوافد النجوم والمشاهير ومصممي الأزياء، لحضور ليلة الإحتفال بالموضة والأزياء في حدث يُسمى بـ أوسكار الموضة. وكان قد تزين متحف المتروبوليتان بلمسة زرقاء مع تفاصيل زهور على السجادة والجدران. كما زُيّن الدرج بأزهار بيضاء على طول الدرابزين.

وجاءت التفاصيل الداخلية لا تقل روعةً مع زهور بيضاء وصفراء موزعة في أرجاء الغرفة، وزهور عائمة معلقة من السقف، تُضفي على المكان مظهرًا يشبه النجوم في السماء.

وكان في مقدمة الحضور آنا وينتور، الرئيس المشارك لـ Met Gala كولمان دومينغو ولويس هاميلتون، تيانا تايلور، إيما شامبرلين، لا لا أنتوني، ليزا لاف، إيغو نوديم.

ويُعد حفل ميت غالا هو فعالية خيرية لجمع التبرعات لصالح معهد الأزياء التابع لمتحف متروبوليتان للفنون، ويُقام عادةً بالتزامن مع افتتاح معرض الأزياء السنوي للقسم. ويجمع هذا الحدث سنوياً مبالغ طائلة.

ويساعد فاريل ويليامز، لويس هاميلتون، كولمان دومينغو، آيساب روكي، وليبرون جيمس- الرؤساء المشاركون، الذين يستضيفون حفل Met Gala- متحف المتروبوليتان للفنون في إطلاق معرض العام بعنوان«Superfine: Tailoring Black Style»، والذي يدرس أسلوب أصحاب البشرة السمراء في الملابس على مر القرون، كل هؤلاء بجانب رئيسة تحرير مجلة فوغ، آنا وينتور، التي تشرف على الحفل وستكون أيضاً رئيسة مشاركة، وليبرون جيمس سيكون بمثابة الرئيس الفخري، والآخرون كرؤساء مشاركين.

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