بريانكا شوبرا ونيك جوناس يصلان حفل ميت غالا 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 مايو 2025 03:00 صباحاً - حرصت النجمة الهندية والعالمية بريانكا شوبرا على المشاركة في حفل ميت غالا Met Gala 2025 للمرة الخامسة لها، وحضرت رفقة زوجها نيك جوناس، في الحفل السنوي المُقام في متحف المتروبوليتان بمدينة نيويورك.

بريانكا شوبرا ونيك جوناس بإطلالة هوليودية قديمة

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وصل منذ قليل لحفل ميت غالا الزوجان بريانكا شوبرا ونيك جوناس، اللذان خطفا الأنظار فور وصولهما الحدث. وقد حرصا قبل وصولهما الحفل أمام الفندق الذي يقيمان به على التقاط الصور أمام المصورين، رغم هطول الأمطار.

وتماشياً مع موضوع الحفل الذي جاء تحت عنوان "Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity"، الذي يعرض في طياته التاريخ الثقافي لأزياء أصحاب البشرة السمراء، وتطور ملابسهم في مختلف الأزمنة، منذ القرن الثامن عشر وحتى الآن، جاءت إطلالة الزوجان أنيقة وبسيطة تعود لزمن نجوم الأبيض والأسود في هوليوود.

تفاصيل حفل ميت غالا 2025



تزين متحف المتروبوليتان بلمسة زرقاء مع تفاصيل زهور على السجادة والجدران. كما زُيّن الدرج بأزهار بيضاء على طول الدرابزين. وجاءت التفاصيل الداخلية لا تقل روعةً مع زهور بيضاء وصفراء موزعة في أرجاء الغرفة، وزهور عائمة معلقة من السقف، تُضفي على المكان مظهرًا يشبه النجوم في السماء.

وكان في مقدمة حضور حفل ميت غالا رئيسة الحفل آنا وينتور، الرئيس المشارك لميت غالا كولمان دومينغو ولويس هاميلتون، تيانا تايلور، إيما شامبرلين، لا لا أنتوني، ليزا لاف، إيغو نوديم.

يُذكر أن حفل ميت غالا هو فعالية خيرية لجمع التبرعات لصالح معهد الأزياء التابع لمتحف متروبوليتان للفنون، ويُقام عادةً بالتزامن مع افتتاح معرض الأزياء السنوي للقسم. ويجمع هذا الحدث سنوياً مبالغ طائلة.

يساعد فاريل ويليامز، لويس هاميلتون، كولمان دومينغو، آيساب روكي، وليبرون جيمس- الرؤساء المشاركون، الذين يستضيفون حفل Met Gala- متحف المتروبوليتان للفنون في إطلاق معرض العام بعنوان«Superfine: Tailoring Black Style»، والذي يدرس أسلوب أصحاب البشرة السمراء في الملابس على مر القرون، كل هؤلاء بجانب رئيسة تحرير مجلة فوغ، آنا وينتور، التي تشرف على الحفل وستكون أيضاً رئيسة مشاركة، وليبرون جيمس سيكون بمثابة الرئيس الفخري، والآخرون كرؤساء مشاركين.

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ستكون هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 20 عاماً، التي يركز فيها المعرض على الملابس الرجالية، ولأول مرة على الإطلاق سيكون الموضوع حول ملابس أصحاب البشرة السمراء. وتم وصف الموضوع على أنه "دراسة أهمية الملابس والأسلوب في تشكيل الهويات".

وقال القائمون على المعرض إن المتحف "يستمد الإلهام" من كتاب مونيكا إل ميلر لعام 2009 بعنوان "Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity"، الذي يعرض في طياته التاريخ الثقافي لأزياء أصحاب البشرة السمراء، وتطور ملابسهم في مختلف الأزمنة، منذ القرن الثامن عشر وحتى الآن.

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