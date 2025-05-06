شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة الاتحاد الأوروبى بمهرجان أسوان لأفلام المرأة: سعاد حسنى نموذج ملهم والان مع تفاصيل الخبر

نظم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته التاسعة ندوة، استضاف خلالها السفيرة أنجلينا أيخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والتي أكدت أنها تعلمت اللغة العربية في مصر، قائلة : "زوجي مصري، وأنا سعيدة بالتواجد في مصر، وقد زرت العديد من البلاد العربية إلا أنني شعرت بالسعادة الكبيرة في مصر، وسعيدة بالتعاون والعمل معهم في هذا المهرجان".

وتحدثت سفيرة الاتحاد الأوربي عن سعاد حسني باعتبارها تمثل نموذجا للفنانة الشاملة والمعبرة عن قضايا المرأة، وهي صاحبة أغنية "البنت زي الولد"، وأكدت أنها شاهدت الكثير من أفلامها مثل "الكرنك" و"صغيرة على الحب"، وتعتبرها نموذجا ملهماً للفنانة العربية.



صورة من الحدث

وعن رؤيتها لدول الشرق الأوسط قالت السفيرة أنجلينا أيخهورست إنها في بعض الوقت تتجول في العديد من البلاد، وقد حدث ذلك قبل أن تصبح سفيرة، وأضافت: "رأيت الكثير من النماذج الصعبة، وحين جئت إلى مصر شعرت بالراحة لأنني من الممكن أن أتحدث إلى الناس في الشارع أو المواصلات أو أي مكان بشكل عادي كامرأة، وهناك أماكن ومجتمعات أخرى لا تتيح ذلك".

وأكدت السفيرة أنها درست شخصية المرأة المصرية لسنوات، فقد جاءت إلى مصر عام 1995 وتعرفت على العديد من الشخصيات وقرأت عن الكثيرين مثل لطيفة الزيات وتحية حليم وقالت: "قرأت العديد من القصص والأفكار التي غيرت مسار حياتي ونظرتي للعالم".



داليا مصطفى

وعن رؤيتها حول قدرة السينما على التغيير قالت إن "كل قطعة من الدراما أو السينما سواء كوميدي أو تراجيدي تعطينا فكرة عن المجتمع وتقدم إحساسا مختلفا، ولذلك أدعم هذه الفنون بقوة السينما والدراما والأدب والمسرح، واعتبر أن هذه الوسائل قادرة على التغيير، لذلك أعتبر مهرجان أسوان لأفلام المرأة فرصة عظيمة لتغيير مفاهيم مغلوطة من خلال السينما".



مهرجان أسوان 1



شيرى عادل ويسري نصر الله



مهرجان أسوان

وأشارت سفيرة الاتحاد الأوربي إلى أن المرأة التي تحترف العمل في الفن تقدم خدمة كبيرة للمجتمع، وعدّت صانعات الأفلام هن القادرات على التعبير عن قضايا المرأة.

وأكدت السفيرة أنجلينا أيخهورست على أهمية التعاون والشراكة مع منطقة البحر المتوسط من خلالها سيتم تمكين الشباب عبر المجتمع المدني، بين دول البحر المتوسط والاتحاد الأوربي وقالت إن هناك تفكيراً في تعميق هذه الشراكة، هناك برامج تعمق هذه الشراكة لكن يمكن أن تقوم بعض المؤسسات بالعمل على برامج لتمكين الشباب والمرأة من خلال السينما وغيرها من مجالات الفن.

وأضافت أن هذا أول مهرجان دولي لأفلام المرأة أحضره، هناك 32 دولة تشارك، ما يعني الكثير من الأصوات التي تتحدث عن قضايا المرأة بلغات مختلفة، هذا مهم جدا، ولذلك من المهم دعم مثل هذه المهرجانات لتنجح في تحقيق أهدافها وهو التعبير عن قضايا المرأة.



فعاليات مهرجان أسوان 1



فعاليات مهرجان اسوان

وتحدثت السفيرة عن ضرورة دعم اتخاذ القرار للمرأة القوية، وقالت: أعرف أن المرأة هي التي تأخذ القرار في المنزل لكن ماذا عن القرار في المجتمع، هذا ما يطمح له الفن والأعمال المتنوعة الداعمة لدور المرأة وحقوقها.

وبالحديث عن تمكين المرأة قالت إن صوت المرأة يجب أن يتم احترامه، فمثلا حين نجلس في مائدة مفاوضات لا نجلس فقط ونستمع إلى الرجال، بل يجب أن نقول رأينا، يجب على المرأة أن تبادر بإثبات وجودها وتأثيرها.

وتحدث المخرج مجدي أحمد علي عن تاريخ السينما المصرية وقال إن مصر من أعرق دول العالم في صناعة السينما، حيث بدأنا الإنتاج بعد باريس بعام واحد فحسب، الآن السينما تركز على قضايا أساسية من بينها المرأة، ونحاول الحفاظ على أرشيف السينما المصرية، فكرة هذا المشروع كان يدعمها الاتحاد الأوروبي، لكن المشروع توقف ولا نعرف لماذا، مشيرا إلى أنه تم بيع نحو 20 ألف فيلم لدول أخرى.

وأكدت السفيرة أن هذا الأمر مهم للغاية لكنها تحتاج معرفة تفاصيل المشروع، وقالت: "أعرف أن الرئيس ماكرون كان هنا وتحدث عن صناعة السينما وغيرها ولكن يجب الحديث إلى الشركاء لمعرفة كيف يمكن تنفيذ أو العودة لهذا المشروع".

وحول مداخلة من إحدى المخرجات قالت السفيرة إن الاتحاد يدعم بعض مشروعات الأفلام، وتشكر كل المبدعات في جنوب مصر على عملهن في صناعة الأفلام وستعمل على بحث تطوير هذه المسألة.

وتحدثت إحدى الفتيات عن ورش مهرجان أسوان وكيف أنها علمتهم الكثير من الأشياء مثل ورشة السيناريو والكتابة، وقالت إن كل ما أطلبه أن تكون هناك ورش سيكودراما، من خلال العلاج بالفن، وإذا لم نحصل على خبرة في صناعة الدراما لن نستطيع ممارسة العلاج بالفن بالشكل المناسب والمؤثر.

وقالت إحدى المشاركات في مشروع ورش مهرجان أسوان الذي يدعمه الاتحاد الأوربي، إنها كانت تعزف وتمثل على المسرح، لكن المهرجان أتاح لي أن أجعل الناس يرون ما يجول في خيالي مباشرة على الشاشة، وكان لي حظ المشاركة في مهرجانات قرطاج والدار البيضاء لتقديم فيلمي، وكان من حظي المشاركة في فيلم "ضي" مع كريم الشناوي، وقد أتاح لنا المهرجان فرصا كبيرة ومهمة لدخول مجال السينما والعمل مع كوادر لم نتخيل أننا يمكننا العمل معهم.

وشاركت في الحوار الفنانة المصرية شيري عادل وقالت إن الفن كان له تأثير كبير على حياتها، وأنها حين دخلت المهنة أحبتها أكثر، وأكدت شيري أن الأفلام قادرة على تغيير الكثير من الأمور في المجتمع، ورأينا نماذج كثيرة أثرت على أصحاب القضايا الاجتماعية الحقيقة، وأتحمس جدا لفكرة معالجة قضايا المرأة، قبل ذلك كان هناك فيلم "أريد حلا" لفاتن حمامة أدى لتغيير قانون الأحوال الشخصية.

وقالت الفنانة داليا مصطفى إن القراءة والاطلاع يفتح الرؤى والمدارك ويجعل الإنسان أكثر قربا من الناس ومشاعرهم الحقيقية، وأضافت لقد تربينا على مفاهيم خاطئة، منها أن السيدة يجب أن تضحي وتجلس في البيت لتربية الأبناء، يجب أن تفهم السيدة أن للتضحية حدودا، ولا يجب أن تأتي على حساب حياتها وعملها.

وأعلن المهرجان عن 5 جوائز لأفلام من نتاج ورش أسوان التي تقام بالشراكة والتعاون بين مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة والاتحاد الأوربي في مصر، وهي أفلام راندا ضياء عن فيلم "جابر و بديعة" للمخرجة رندا ضياء، وفيلم "يا ناس البحر" للمخرجة زهراء يعقوب، وفيلم "الحلم البعيد" للمخرج محمد صديق، وفيلم "وردة" للمخرجة منال أبو المكارم، وفيلم "أشورا" للمخرجة أسماء يعقوب.