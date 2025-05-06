شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بوستر لكل بطل من أبطال فيلم المشروع X قبل طرحه فى السينمات 21 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة "سينرچي بلس" عن البوسترات الرسمية لبطال فيلم المشروع X بطولة النجم كريم عبد العزيز، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائى يوم 21 مايو الجارى، وذلك قبل عيد الأضحى بأيام، وهو من تأليف بيتر ميمى وأحمد حسنى، وإخراج بيتر ميمى.

وتصدر كل ممثل بوستر رئيسى للعمل، بداية من بطل العمل كريم عبد العزيز، والفنانة ياسمين صبرى، والفنان إياد نصار، والفنان أحمد غزى، والفنان عصام السقان وآخرون.

ويعد "المشروع X" تجربة سينمائية مصرية فريدة من نوعها، تنتمي لفئة أفلام التشويق والمغامرة، حيث يجسد النجم كريم عبد العزيز شخصية يوسف الجمال، عالم المصريات الذي ينطلق في رحلة خطيرة ومليئة بالتحديات، تبدأ من مصر مرورًا بالفاتيكان وأمريكا اللاتينية، وصولًا إلى أعماق البحار، في محاولة لإثبات نظرية مثيرة للجدل: هل بُني الهرم الأكبر ليكون مقبرة فعلًا؟

الفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي، وسيناريو وحوار بيتر ميمي وأحمد حسني، ومن بطولة كريم عبد العزيز وياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، وعصام السقا، بالإضافة إلى النجوم ضيوف الشريف ماجد الكدواني وكريم محمود عبد العزيز وهنا الزاهد.

ويُعد "المشروع X" علامة فارقة في تاريخ السينما العربية، إذ أنه أول فيلم عربي يُعرض بتقنيات IMAX و4DX وDolby وScreenX، ليقدم تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة على مستوى الإنتاج العربي.

تم تصوير الفيلم في عدد من المواقع العالمية من بينها مصر، تركيا، إيطاليا، والسيلفادور ويعد من أضخم الإنتاجات السينمائية للعام الجاري، من إنتاج شركة "سينرچي بلس" للمنتج تامر مرسي.

ويعكس البوستر الرسمي الذي تم الكشف عنه اليوم أجواء الفيلم المشوقة وحجم المغامرة المرتقبة، ويعد تمهيدًا لحملة دعائية ضخمة تبدأ خلال الأيام المقبلة استعدادًا للعرض.



كريم عبد العزيز



ياسمين صبرى



إياد نصار



أحمد غزي