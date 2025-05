ليبرون جيمس ينسحب بشكل مفاجئ من حفل ميت غالا 2025.. والسبب؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 مايو 2025 01:19 صباحاً - قبل ساعات قليلة من بدء الحفل الخاص للحدث الأضخم في عالم الأزياء والموضة "ميت غالا 2025"، والذي يُقام في متحف المتروبوليتان للفنون بمدينة نيويورك، فاجئ نجم كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس الجميع بالاعتذار عن حضور الحفل، رغم كونه رئيسًا فخريًا للحدث.

اعتذار ليبرون جيمس عن حضور "ميت غالا 2025"

أعلن ليبرون جيمس، البالغ من العمر 40 عامًا، منذ قليل، أنه لن يحضر حفل ميت غالا 2025، عبر صفحته الرسمية على منصة X، بسبب إصابة تعرض لها خلال موسم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA). وكان من المقرر أن يظهر جيمس لأول مرة في الحدث، الذي حمل عنوان "Superfine: Tailoring Black Style"، كرئيس فخري. ولا يزال من المقرر أن تسير زوجته، سافانا جيمس، على السجادة الحمراء مع باقي نجوم هوليوود وبوليوود.

وكتب جيمس: "للأسف، بسبب إصابة ركبتي التي تعرضت لها في نهاية الموسم، لن أتمكن من حضور حفل ميت غالا في نيويورك الليلة، أكره تفويت هذا الحدث التاريخي".

وأكد نجم الدوري الأمريكي للمحترفين إن زوجته، سافانا، التي وصفها بـ"الملكة الجميلة والقوية"، ستكون على السجادة الحمراء "تحافظ على استقرار الأمور كما كانت تفعل دائمًا".

للمزيد من الأخبار ميت غالا 2025 تُعلن عن موضوع الحفل وأسماء المشاركين

ما هو حفل ميت غالا؟

حفل ميت غالا هو فعالية خيرية لجمع التبرعات لصالح معهد الأزياء التابع لمتحف متروبوليتان للفنون. يُقام عادةً بالتزامن مع افتتاح معرض الأزياء السنوي للقسم. ويجمع هذا الحدث سنوياً مبالغ طائلة.

إليكِ هذا الخبر إطلالات أيقونية للنجمات في حفل "ميت غالا" على مر السنوات

موضوع حفل ميت غالا 2025 والرؤساء المشاركون

View this post on Instagram A post shared by The Metropolitan Museum of Art (@metmuseum)

يساعد فاريل ويليامز، لويس هاميلتون، كولمان دومينغو، آيساب روكي، وليبرون جيمس- الرؤساء المشاركون، الذين يستضيفون حفل Met Gala- متحف المتروبوليتان للفنون في إطلاق معرض العام بعنوان«Superfine: Tailoring Black Style»، والذي يدرس أسلوب أصحاب البشرة السمراء في الملابس على مر القرون، كل هؤلاء بجانب رئيسة تحرير مجلة فوغ، آنا وينتور، التي تشرف على الحفل وستكون أيضاً رئيسة مشاركة، وليبرون جيمس سيكون بمثابة الرئيس الفخري، والآخرون كرؤساء مشاركين.

ستكون هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 20 عاماً، التي يركز فيها المعرض على الملابس الرجالية، ولأول مرة على الإطلاق سيكون الموضوع حول ملابس أصحاب البشرة السمراء. وتم وصف الموضوع على أنه "دراسة أهمية الملابس والأسلوب في تشكيل الهويات".

وقال القائمون على المعرض إن المتحف "يستمد الإلهام" من كتاب مونيكا إل ميلر لعام 2009 بعنوان "Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity"، الذي يعرض في طياته التاريخ الثقافي لأزياء أصحاب البشرة السمراء، وتطور ملابسهم في مختلف الأزمنة، منذ القرن الثامن عشر وحتى الآن.

قد ترغبين في معرفة لماذا لم تَحضُر آيشواريا راي أي حفل ميت غالا؟

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».