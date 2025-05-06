شكرا لقرائتكم خبر عن رومانسية رنا رئيس وزوجها فى أحدث صور من حفل زفافها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت الفنانة رنا رئيس وعريسها يسرى علي، لسيشن تصوير قبل حفل زفافها الذى يقام حاليا، حيث حرص على الحضور الفنانة وفاء عامر.



من سيشن تصوير رنا رئيس



الفنانة رنا رئيس قبل حفل زفافها



الفنانة رنا رئيس



رنا رئيس وزوجها



رنا رئيس وعريسها



رنا رئيس



رنارئيس



سيشن تصوير الفنانة رنا رئيس



سيشن تصوير فرح رنا رئيس



فرح الفنانة رنا رئيس



فرح الفنانة رنارئيس



فرح رنا رئيس



رنا رئيس كانت قد ظهرت بالفستان الأبيض مؤخرًا، حيث خضعت لجلسة تصوير نشرتها على حسابها بموقع إنستجرام ارتدت فيها فستانًا أبيض طويل الأكمام، وشعر قصير بني اللون، وكشفت رنا عن جلسة التصوير بعد أيام من احتفالها بعقد قراته، وكذلك قبل أيام من حفل زفافها الذى يقام اليوم وترتدى فيه الفستان الأبيض ولكن هذه المرة فستان الزفاف.

رنا رئيس احتفلت بعقد قرانها يوم 17 من مارس الماضي، على خطيبها السابق يسري علي، وسط أجواء عائلية اقتصرت على حضور الأهل والأصدقاء، وعدد محدود من الفنانين أبرزهم داليا البحيري ودنيا عبد العزيز، وتألقت رنا رئيس بفستان أبيض ضيق، بأكمام منسدلة من التل، واعتمدت تسريحة الشعر الويفي البسيطة مع طرحة الزفاف، كما ظهرت بمكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها.

وتحدثت الفنانة رنا رئيس مؤخراً عن رؤيتها للحسد وتأثيره على حياتها، مؤكدة أنها ليست مهووسة به لكن تؤمن بوجوده، وأنه مذكور في القرآن الكريم، موضحة أنها ليست من الأشخاص الذين يشاركون يومياتهم باستمرار على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها تحاول التواجد بحدود، مشيرة إلى أنها تعرضت لمواقف جعلتها أكثر حذرًا في نشر تفاصيل حياتها.