شكرا لقرائتكم خبر عن ليس والدها.. رنا رئيس ترقص خلال حفل زفافها على أغنية "بنت أبويا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول قطاع كبير من رواد السوشيال ميديا فيديو لرقص رنا رئيس مع شخص في بداية حفل زفافها على أنغام أغنية "بنت أبويا"، ووصفوه بأنه والدها مع اختيار الأغنية والطريقة الذى يتفاعل بها معها بفرحة شديدة خلال رقصتهما في بداية الحفل.

ولكن ما لا يعلمه كثيرون أن هذا الشخص ليس والدها، وإنما أحد أقاربها ممن تعتبره في مكان والدها، مثلما ظهر في وقت سابق أثناء خطبتها وتداول صور لهما معاً أيضاً، خاصة أن والدها متوفي.



رنا رئيس خلال رقصها على أغنية بنت ابويا

تحتفل الفنانة الشابة رنا رئيس بزفافها اليوم الإثنين، 5 مايو في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك بعد شهر ونصف الشهر من عقد قرانها الذي أقيم يوم 17 مارس الماضي، ووجهت رنا الدعوة لعدد من أصدقائها من داخل الوسط الفني وخارجه، لمشاركتها فرحتها بهذا الحدث.



أثناء الرقص

رنا رئيس كانت قد ظهرت بالفستان الأبيض مؤخرًا، حيث خضعت لجلسة تصوير نشرتها على حسابها بموقع إنستجرام ارتدت فيها فستانًا أبيض طويل الأكمام، وشعر قصير بني اللون، وكشفت رنا عن جلسة التصوير بعد أيام من احتفالها بعقد قراته، وكذلك قبل أيام من حفل زفافها الذى يقام اليوم وترتدى فيه الفستان الأبيض ولكن هذه المرة فستان الزفاف.

رنا رئيس احتفلت بعقد قرانها يوم 17 من مارس الماضي، على خطيبها السابق يسري علي، وسط أجواء عائلية اقتصرت على حضور الأهل والأصدقاء، وعدد محدود من الفنانين أبرزهم داليا البحيري ودنيا عبد العزيز، وتألقت رنا رئيس بفستان أبيض ضيق، بأكمام منسدلة من التل، واعتمدت تسريحة الشعر الويفي البسيطة مع طرحة الزفاف، كما ظهرت بمكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها.

وتحدثت الفنانة رنا رئيس مؤخراً عن رؤيتها للحسد وتأثيره على حياتها، مؤكدة أنها ليست مهووسة به لكن تؤمن بوجوده، وأنه مذكور في القرآن الكريم، موضحة أنها ليست من الأشخاص الذين يشاركون يومياتهم باستمرار على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها تحاول التواجد بحدود، مشيرة إلى أنها تعرضت لمواقف جعلتها أكثر حذرًا في نشر تفاصيل حياتها.