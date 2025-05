نعومي كامبل تعتذر عن حضور حفل ميت غالا وهذه رسالتها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 مايو 2025 11:54 مساءً - متحف متروبوليتان في مدينة نيويورك في أبهى استعداداته لاستقبال ضيوف حفل ميت غالا Met Gala 2025، حيث من المقرر حضور نخبة عريضة من النجوم والفنانين بالإضافة لنجوم الرياضة والموسيقى منضماً إليهم أبرز مصممي الزياء حول العالم.

ومن بين الشخصيات البارزة التي وُجهت لهم دعوة الحضور عارضة الأزياء البريطانية نعومي كامبل، لكنها في اللحظات الأخيرة قدمت اعتذاراً عن الحضور.

نعومي كامبل تشارك رسالة اعتذار

من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، شاركت نعومي كامبل متابعيها رسالة تهنئة لحدث ميت غالا موجهة إياها لـ آنا وينتور؛ رئيسة تحرير مجلة فوغ التي ترعى الحفل، مصممي الأزياء، وفريق ميت غالا، ثم أبدت أسفها واعتذارها لعدم قدرتها حضور الحفل، حيث كتبت: "تهانينا لـ آنا وينتور، وللمصممين الرائعين، وفريق ميت غالا المتفاني، وللحضور الرائعين في هذا الاحتفال الاستثنائي الليلة"، ثم أشادت بموضوع الحفل وأيقونة الموضة أندريه ليون تالي، الذي كان منسق أزياء ومؤلفًا ومحررًا عامًا في مجلة فوغ قبل وفاته عام 2022.

وأضافت: "تشرفتُ بدعوتي لحضور هذا الحدث الكبير الليلة، لكنني للأسف لن أتمكن من الحضور. على الرغم من أنني لستُ حاضرة شخصيًا، إلا أنني معكم جميعًا روحيًا، متمسكة بإرث صديقي العزيز الراحل أندريه ليون تالي. لقد ساهم حضوره القوي ورؤيته وإيمانه بأن الموضة فنٌّ في تشكيل ما سيُقدمه حفل ميت غالا الليلة. أتطلع بشوق لرؤية كيف سيمزج الجميع بين تقاليد الموضة الأفريقية والأوروبية على تلك الدرجات الشهيرة الليلة! سيكون الإبداع مذهلًا".

هذا ولم تكشف كامبل عن سبب اعتذارها عن الحفل، الذي جاء قبل دقائق من بدايته.

أبرز الأسماء في قائمة حضور الحفل

يستضيف حفل ميت غالا حوالي 450 مدعواً، وبالإضافة إلى الرؤساء المشاركين، تم الكشف عن أسماء بعض المشاهير كحضور، وهم: الرياضيون سيمون بايلز، أنجيل ريس، شاكاري ريتشاردسون؛ الموسيقيون: دوتشي، تيلا، آشر، جانيل موناي؛ الممثلون: أيو إيديبيري، ريجينا كينغ، شاروخان، كيارا أدفاني، بريانكا شوبرا، ريهانا، بليك ليفلي، سارة جيسيكا باركر؛ نجوم الموضة: غريس ويلز بونر، دابر دان، إدوارد إنينفول، أوليفييه روستينغ؛ والفنانون: رشيد جونسون، كارا ووكر، وجوردان كاستيل.

موضوع حفل ميت غالا 2025 والرؤساء المشاركون

يساعد فاريل ويليامز، لويس هاميلتون، كولمان دومينغو، آيساب روكي، وليبرون جيمس- الرؤساء المشاركون، الذين يستضيفون حفل Met Gala- متحف المتروبوليتان للفنون في إطلاق معرض العام بعنوان«Superfine: Tailoring Black Style»، والذي يدرس أسلوب أصحاب البشرة السمراء في الملابس على مر القرون، كل هؤلاء بجانب رئيسة تحرير مجلة فوغ، آنا وينتور، التي تشرف على الحفل وستكون أيضاً رئيسة مشاركة، وليبرون جيمس سيكون بمثابة الرئيس الفخري، والآخرون كرؤساء مشاركين.

ستكون هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 20 عاماً، التي يركز فيها المعرض على الملابس الرجالية، ولأول مرة على الإطلاق سيكون الموضوع حول ملابس أصحاب البشرة السمراء. وتم وصف الموضوع على أنه "دراسة أهمية الملابس والأسلوب في تشكيل الهويات".

وقال القائمون على المعرض إن المتحف "يستمد الإلهام" من كتاب مونيكا إل ميلر لعام 2009 بعنوان "Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity"، الذي يعرض في طياته التاريخ الثقافي لأزياء أصحاب البشرة السمراء، وتطور ملابسهم في مختلف الأزمنة، منذ القرن الثامن عشر وحتى الآن.

