اللقطات الأولى من حفل زفاف رنا رئيس.. فيديو وصور

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 مايو 2025 11:54 مساءً - انطلق منذ قليل حفل زفاف الفنانة رنا رئيس من يسري علي، والمقام بأحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل بالقاهرة، وذلك في حضور أصدقاء العروسين وكذلك عدد من الفنانين الذين وجهت لهم رنا رئيس الدعوة لحضور الحفل أبرزهم بشرى، وفاء عامر، سلوى عثمان، هند عبد الحليم، روجينا، داليا البحيري وعدد آخر من الفنانين.

ونشر الحساب الشخضي للفنانة رنا رئيس على موقع انستغرام جلسة التصوير الرسمية لحفل الزفاف قبل انطلاقه، وظهرت في جلسة التصوير بفستان الزفاف الأبيض الذي جاء بتصميم ناعم ورقيق كشف عن جمالها، كما نشر الحساب أيضاً الفيديو الأول قبل انطلاق حفل الزفاف والذي غلب عليه الأجواء الرومانسية بين العروسين، فيما نشرت خبيرة التجميل دينا راغب فيديو من تجهيزات ماكياج رنا رئيس.

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رنا رئيس احتفلت بعقد قرانها يوم 17 من مارس الماضي، على خطيبها يسري علي، وسط أجواء عائلية اقتصرت على حضور الأهل والأصدقاء، وعدد محدود من الفنانين أبرزهم داليا البحيري ودنيا عبد العزيز، وتألقت رنا رئيس بـ فستان أبيض ضيق، بأكمام منسدلة من التل، واعتمدت تسريحة الشعر الويفي البسيطة مع طرحة الزفاف، كما ظهرت بمكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها.

تصريحات رنا رئيس في حبر سري

يُذكر أن رنا رئيس حلَّت خلال شهر رمضان الماضي، ضيفة على الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج "حبر سري"، وخلال الحلقة أكدت رنا أنها تؤمن بالحسد، لكنها لم تصل إلى مرحلة الهوس، وقالت إنها مرت بالعديد من التجارب التي جعلتها تتوقف عن مشاركة كل التفاصيل الحلوة في حياتها، وقالت عن هذا الأمر: "بدأت أحس إن لازم نفرمل نفسنا شوية".

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وقالت إنها شعرت بقوة تأثير الحسد بعد إعلان ارتباطها وتوتر علاقتها بخطيبها السابق قائلة: "ما فهمتش اللي حصل، حسيت إن في حاجة غريبة.. عين؟ ماعرفش، بس فعلاً دي كانت من أكتر المواقف اللي حسيت فيها بالحسد، وأنا بقيت متحفظة أني انشر أمور لها علاقة بحياتي الشخصية على السوشيال ميديا، واذا حدث ارتباط مجدداً؛ فلن أعلن سوى يوم حفل الزفاف".

رنا رئيس شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسلين الأول هو: "سيد الناس" بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، خالد الصاوي، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، بشرى، وتأليف وإخراج محمد سامي، والثاني "للأذكياء فقط" بمشاركة: حمدي الميرغني، كريم عفيفي، محمود البزاوي، ريم سامي، دعاء حكم وآخرين.

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