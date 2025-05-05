الصور الأولى من فيلم السلم والثعبان 2 بعد انطلاق تصويره

أبطال فيلم "السلم والثعبان: أحمد وملك"

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كواليس تقديم جزء ثانٍ من "السلم والثعبان"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 مايو 2025 11:54 مساءً - كشف القائمون على فيلم "" عن الصور الأولى من العمل الذي انطلق تصويره أمس الأحد بعد فترة من التحضيرات وذلك للعرض خلال العام الجاري، وجمعت المشاهد الأولى بين بطلي الفيلمالتي حلت محل الفنانة منة شلبي بعد اعتذار الأخيرة لانشغالها بأكثر من عمل آخر.ومن جانبه وضع مخرج ""، طارق العريان خطة للانتهاء من الفيلم منتصف شهر يوليو، قبل نهاية العام الجاري، واستقر العريان على الفنانين المشاركين في البطولة إلى جانب عمرو يوسف وأسماء جلال، حيث تضم القائمة كلًا من: من ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وآية سليم وعددًا آخر من الفنانين، والعمل قصة وإخراج طارق العريان وتأليف أحمد حسني.يمكنكِ قراءة.. السلم والثعبان وهيبتا والفيل الأزرق.. أجزاء جديدة لأفلام ينتظرها الجمهور في 2025بدوره صرّح المنتج موسى عيسى خلال بيان صحفي، أن فيلم "" لا يُعد امتداداً مباشراً للجزء الأول، بل هو عمل جديد بقصة وشخصيات مختلفة، لكنه يحتفظ بروح الفيلم الأصلي. وأكد أن الفيلم سيقدم معالجة معاصرة وجريئة للعلاقات العاطفية، بأسلوب يعكس نبض الجيل الحالي وطبيعته الشبابية، ما يجعل من التجربة فريدة ومميزة في نوعها.

أما السيناريست أحمد حسني، فقد أوضح لـ "الخليج 365" مؤخراً قائلاً: "إنّ الجزء الجديد مختلف ومنفصل تماماً عن الجزء الأول، وذلك على مستوى الموضوع والشخصيات أيضاً"، لافتاً إلى أنه كان يعمل في البداية بصحبة المخرج طارق العريان على قصة فيلم رومانسي، وبالتزامن مع عملية الكتابة، استشعر صُنّاع العمل أنه يُلامس "السلم والثعبان"، لاسيما فيما يتعلق بتقلبات العلاقات الرومانسية.

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يمكنك قراءة أيضاً.. أجزاء جديدة لـ3 أفلام مصرية.. أحدثها الحريفةفيلم "" عرض لأول مرة عام 2001، وقام ببطولته هاني سلامة، حلا شيحة، أحمد حلمي، رجاء الجداوي، مها عمار، طارق التلمساني، عادل أمين، ثريا إبراهيم، زينب إسماعيل، علا رشدي، سامية عاطف، عمرو سلامة، كريمة البدوي، عبير رفعت، أشرف دويدار، نسمة محمود، هبة توفيق، ياسمين طارق، ومن تأليف محمد حفظي وإخراج طارق العريان.ودارت أحداث فيلم "" في إطار رومانسي اجتماعي، حول قصة حازم (هاني سلامة) شاب مستهتر، فشل في أن يكون زوجاً جيداً وفشل في أن يصبح أباً جيداً لكن حياته تبدأ في العودة للمسار السليم بعد أن تدخل ياسمين (حلا شيحة) حياته، حيث يواجهان معاً العديد من المشاكل في بداية علاقتهما، لكن الحب يفرض كلمته في النهاية.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»