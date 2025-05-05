زينة مكي تلفت الأنظار بإطلالتها المميزة و الغريبة

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة اللبنانية زينة مكي بلوك رائع على متابعيها من خلال مجموعة صور شاركتها معهم عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت بكرول تول لاللون الاسود ذات اكمام قصيرة ذات تصميم مميز و غريب، مع تنورة سوداء قصيرة وواسعة، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ اظهرت من خلاله جمال وجهها، بالإضافة إلى قفازات جلد قصيرة و نظارت شمسية لإكمال اللوك.



وكان نشر الممثل السوري سامر المصري، مقطع فيديو، ظهر فيه برفقة زينة مكي.

ووثق سامر المصري الأجواء الممتعة التي قضاها مع زينة مكي على متن طائرة، والتي أعربت عن استمتاعها مع سامر المصري بهذه الرحلة، قائلة: "أفضل رفيق سفر"، ليردّ عليها هو: "انتي أحلى رفيقة سفر".

ومازح سامر المصري زينة مكي، كاشفاً عن تطورات علاقتهما في مسلسل "آسر"، إذ يشاركان في بطولته، وقال: "رح نتزوج بآخر المسلسل، مفاجأة بس ما تقولوا لحدا"، لترد عليه زينة باستغراب قائلة: "إيه رح نتزوج".

