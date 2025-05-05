جينيفر لوبيز تستعرض رشاقة جسمها المذهلة بلوك رياضي ضيق

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز جمهورها بعد إطلالتها الاخيرة عليهم، من خلال مجموعة صور شاركتها معهم عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت بلوك رياضي مميز إستعرضت من خلاله رشاقة جسمها، فكانت ترتدي كروب توب باللون الابيض ذات اكمام طويلة مع سروال رياضر ضيق، و وضعت على رأسها قبعة مع نظارات شمسية لإكمال اللوك.



وفي وقت سابق، شاركت النجمة العالمية جينيفر لوبيز مجموعة من الصور الجديدة جذبت فيها الأنظار بإطلالة أنيقة مستوحاة من الطابع الشرقي الفاخر. وظهرت لوبيز بفستان ساتان طويل بتصميم مستوحى من القميص الكلاسيكي، تميّز بأزرار ممتدة من العنق حتى الأسفل، وجاء بالون الزهري الباستيلي الهادئ، من توقيع دار الأزياء الراقية Schiaparelli. وأضافت لمسة شرقية فريدة على اللوك من خلال ارتدائها توربان أنيق مصنوع من نفس قماش الفستان ولونه. اكتملت الإطلالة بمجوهرات راقية من الماس، اختارتها بعناية لتضفي بريقًا ناعمًا لا ينتقص من رهافة الفستان، بل أضافت له لمسة ملكية أنيقة.

أما المكياج، فكان دافئًا وبرونزيًا، أظهر ملامحها السمراء المتوهجة وخلق تناغمًا ساحرًا مع لون الفستان.

