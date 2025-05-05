وفاة الفنان نعيم عيسى بعد صراع مع المرض.. وتفاصيل أيامه الأخيرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفي قبل قليل الفنان المصري القدير نعيم عيسى، عن عمر يناهز 87 عامًا، بعد صراع مع المرض، حيث كان يرقد منذ نحو شهر في غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة الإسكندرية، عقب إصابته بالتهاب رئوي حاد.

وكانت حالته الصحية قد تدهورت تدريجياً في الأيام الأخيرة، وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، إلا أن كل محاولات الأطباء لإنقاذه باءت بالفشل، حيث دخل في غيبوبة شبه تامة، فقد خلالها الوعي تمامًا ولم يكن قادرًا على الكلام أو الحركة حتى وافته المنية.

وكشف سامي، نجل الفنان الراحل، في تصريحات سابقة، أن والده بدأ يعاني من أزمة صحية بعد إصابته بـ”نزلة برد” شديدة، تحولت لاحقًا إلى التهاب حاد في الشعب الهوائية ثم إلى التهاب رئوي خطير. وأوضح أن الأطباء اضطروا لإجراء عملية شق حنجري لتمكينه من التنفس الصناعي وتجنّب تضرر أحباله الصوتية.

ويُعد نعيم عيسى من الفنانين الذين تركوا بصمة خاصة في المسرح والسينما المصرية. وُلد عام 1937، وبدأ مشواره الفني من خلال انضمامه إلى فرقة الإسكندرية المسرحية، ثم فرقة الفنان عبد المنعم مدبولي، وشارك في عدد من الأعمال المسرحية الشهيرة، منها: “الزمبليطة في الصالون”، “ناس كده وكده”، “ريا وسكينة”، “الواد سيد الشغال”.

كما قدم مجموعة كبيرة من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، من أبرزها: “المتسول”، “مين فينا الحرامي”، “الباشا تلميذ”، وظلّ حضورُه الكوميدي محببًا لدى الجمهور على مدار عقود.