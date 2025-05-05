تطورات أزمة جوري بكر وطليقها بعد تحريرها محضراً ضده

مشاجرة تطورت لاشتباك

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جوري بكر تتحدث لـ"الخليج 365" عن مشاركتها في رمضان 2025 بـ3 مسلسلات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 مايو 2025 10:20 مساءً - شهدت علاقة الفنانةوطليقها المهندس رامي أحمد توتراً كبيراً بعد 9 أشهر من طلاقهما، حيث حررت جوري محضراً ضد طليقها في قسم الشرطة بسبب نشوب مشادة بينهما تطورت إلى اشتباك بالأيدي بسبب خلاف على مصروفات طفلهما، وذلك مع أن علاقة الثنائي كانت طيبة بسبب وجود الطفل بينهما.وجاءت تفاصيل الواقعة، بعدما حضر المهندس رامي أحمد إلى منزل طليقته الفنانة جوري بكر لرؤية ابنهما تميم الذي يبلغ من العمر عامين، وحدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى تشابك بالأيدي، وذلك لخلاف على مصروفات الطفل؛ ما دفع جوري بكر لتحرير محضر ضد طليقها أكدت فيه أنه سبها وحاول التعدي عليها بالضرب وذلك جعلها تشتبك معه.يمكنكِ قراءة: جوري بكرلـ"الخليج 365": أنا مش شريرة وحاولت تقديم 3 أدوار مختلفة ومتنوعة هذا العاميُذكر أنشاركت في موسم دراما رمضان 2025 خلال 3 مسلسلات دفعة واحدة وهى: "" بطولةوغادة عادل ويسرا اللوزي وهبة مجدي وخالد الصاوي، و"شباب امرأة" بطولةويوسف عمر وداليا شوقي ومحمد محمود، ومحمود حافظ، و"سيد الناس" بطولةوإلهام شاهين وريم مصطفى وأحمد رزق وأحمد زاهر.وأكدتفي تصريحات خاصة لـ"" أن مشاركتها في 3 مسلسلات خلال الوقت نفسه صعبة جداً، وبها ضغط كبير وتحدٍّ أكبر موضحة: "كنت حابة أثبت نفسى في أكثر من شيء، ويشاء القدر أن الفرص التي حلمت بها تأتيني، ولكن كلها مع بعضها وفي موسم واحد الذي هو من الأساس يكون موسماً صعباً والتحديات به كبيرة، والحمد لله توفقت في التوفيق بين الأعمال الثلاثة".

وعن مشاركتها في مسلسل "المداح - أسطورة العهد" وتجسيد دور "نائلة" خلال الأحداث أكدت جوري بكر سعادتها بكونها جزءاً من هذا العمل قائلة: "بمجرد ترشيحي لهذا العمل سعدت جداً لأني أعتبر المداح ملحمة فنية بقيادة الأستاذ المخرج أحمد سمير فرج وجميع المشاركين فيه، وتشرفت بالعمل مع كل هؤلاء النجوم والوجود في عمل بارز مثل هذا، يحقق نجاحاً كبيراً للعام الخامس على التوالي.

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وحول تجهيزات الشخصية بشكل يومي كشفت جوري بكر أن مكياج الشخصية كان يحتاج إلى مجهود كبير لافتة: "كنا نستغرق ساعتين أو ثلاثة يومياً، سواء من مكياج وتاتوهات وملابس حتى يكتمل الشكل كاملاً، أما فيما يخص الجن فأنا أؤمن بوجودهم، ولكن لا أحاول التعمق في تفاصيلها، و"نائلة" لا أريد تحليلها أو الدخول في أدق تفاصيلها، وأعتبرها شخصية وبمجرد انتهاء التصوير أنساها تماماً".

وتحدثت جوري بكر عن مشاركتها في مسلسل "شباب امرأة" وعبرت عن سعادتها على العمل مع الفنانة غادة عبد الرازق لأول مرة موضحة: "أحبها على المستوى الشخصي ولها معزة كببرة في قلبي واتشرفت بالعمل معها وأتمنى أن ينال المسلسل إعجاب الناس، ولا تتم مقارنته بالفيلم؛ لأننا قدمنا عملاً درامياً بطريقة مختلفة وأتمنى يعطينا الجمهور الفرصة كاملة ويشاهدوا الحلقات المتبقية ثم الحكم في للنهاية".



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