تعرفوا إلى نجوم الهند المشاركين في حفل ميت غالا 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 مايو 2025 10:20 مساءً - الاستعدادت على قدمٍ وساق لانطلاق حفل ميت غالا Met Gala السنوي، الذي يُعد الأكبر في عالم الموضة والفاشون، حيث من المقرر أن يستقبل متحف المتروبوليتان بعد قليل ضيوف الحفل الذين جاءوا من مختلف المناطق، ومن بينهم نجوم بوليوود، إذ سيشارك في حفل الليلة 7 شخصيات بارزة ستأتي بثقافة الهند وتراثها بما يتماشى مع موضوع حفل هذا العام «Superfine: Tailoring Black Style»، الذي يدرس أسلوب أصحاب البشرة السمراء في الملابس على مر القرون.

شاروخان يسجل حضوره الأول في الحفل

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يُعد الظهور الأول لنجم بوليوود شاروخان في حفل ميت ميت غالا من أكثر ما ينتظره الجمهور، ويأتي ذلك بعد أن شوهد مع مديرة أعماله بوجا دادلاني في مطار نيويورك يوم الأحد قبل بدء الحدث. وبحسب ما ورد، سيسير الممثل على السجادة الحمراء مرتدياً زياً من تصميم المصمم الهندي سابياساتشي موخيرجي، الذي يشتهر بمزجه بين الحرفية الهندية التقليدية والأزياء العالمية الراقية.

بريانكا شوبرا تعود لحفل ميت غالا بعد غياب العام الماضي

تعود النجمة العالمية بريانكا تشوبرا جوناس إلى السجادة الحمراء لحفل الميت غالا للمرة الخامسة. سترتدي زياً من تصميم دار الأزياء الفرنسية بالمان، مُزينةً بأروع المجوهرات من أحدث مجموعة من بولغاري.

كيارا أدفاني

ستسجل كيارا أدفاني - التي تنتظر مولودها الأول مع زوجها سيدهارث مالهورتا- أيضاً في هذا العام ظهورها الأول في حفل ميت غالا. وقد شاركت كيارا عبر قصص حسابها على إنستغرام لمحة من استعدادها للحفل، بصورة ظهر بها كتيب بعنوان "حفل ميت غالا"، وظهرت في الصورة طاولة مرتبة بشكل جميل، مزينة بورود وشوكولاتة وكعكة على شكل مانيكان صغير يرتدي ثوباً أسود ومرصعاً باللؤلؤ. ويُعتقد أنها سترتدي طاقماً من تصميم غوراف غوبتا.

للمزيد من الأخبار: كيارا أدفاني تنضم لنجوم حفل ميت غالا 2025

ديلجيت دوسانج

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وصل المغني والممثل ديلجيت دوسانج إلى نيويورك للمشاركة في حفل ميت غالا هذا العام والتي تُعد الأولى له. وقد أكد دوسانج مشاركته الأولى بنشر إعلان تشويقي على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، مع صورة لروب حمامه مطرز بعبارة ميت غالا 2025.

إيشا أمباني

أفادت العديد من التقارير الإخبارية مشاركة إيشا أمباني في حفل ميت غالا 2025، بعد أن ظهرت في حفل العام الماضي بإطلالة من توقيع راهول ميشرا، استغرق تصميمها 10,000 ساعة.

ناتاشا بوناوالا

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وصلت مصممة الأزياء ناتاشا بوناوالا إلى نيويورك، حيث شُوهدت بإطلالة سوداء من تصميم راهول ميشرا.

منى باتيل

ظهرت رائدة الأعمال والناشطة الخيرية منى باتيل أول مرة في حفل ميت غالا العام الماضي، بإطلالة مستوحاة من الفراشات من تصميم إيريس فان هيربن. والجميع مستعد لرؤيتها هذا العام بإطلالتها التي تتناسب مع موضوع الحفل.

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