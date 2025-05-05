ميريام فارس تتصدر الترند بسبب إطلالة يوم ميلادها.. وهكذا ظهرت

إطلالة ميريام فارس في يوم ميلادها

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آخر أعمال ميريام فارس الغنائية

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 مايو 2025 10:20 مساءً - تصدرت الفنانة اللبنانيةترند محركات البحث على موقع غوغل وكذلك السوشيال ميديا، بعد احتفالها بيوم ميلادها، حيث احتفلت به على طريقتها الخاصة من خلال جلسة تصوير ظهرت فيها بإطلالة جريئة ولافتة في نفس الوقت، مما جعل متابعيها وجمهورها على السوشيال ميديا يتداولون جلسة التصوير بكثافة.شاركت جلسة تصوير يوم ميلادها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إ، وظهرت مرتدية فستاناً قصيراً مع تفاصيل دائرية فضية، أضافت طابعاً بصرياً لافتاً، وبدت ميريام في الصور محاطة بإسطوانات موسيقية، حملت إحداها ووضعت عليها شموع يوم الميلاد وعلقت على الصور قائلة: "عامٌ آخر من تحويل الصوت إلى قوة، والأحلام إلى إنجازات، عيد ميلاد سعيد لي".يمكنكِ قراءة.. نجوم أخفوا عائلاتهم عن الإعلام والسوشيال ميدياوفي سياق آخر ، وقع اختيار إدارة مهرجان موازين الموسيقى، على الفنانة ميريام فارس لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات الدورة العشرين، والمُقرر انطلاقها خلال الفترة من 19 إلى 28 يونيو المُقبل، في مدينة الرباط بالمغرب، حيث يقام حفلها يوم الخميس الموافق 26 يونيو على منصة النهضة، لتُشعل المسرح بعرض أسطوري مليء بالحب والطاقة والفن، إذ تُغني مجموعة متنوعة من أبرز أغانيها.آخر أعمالالغنائية، أغنية "" التي طرحتها فيديو الشهر الماضي على "يوتيوب" ومنصات الأغاني المختلفة، ودار الكليب في أجواء رومانسية، وتُعد الأغنية تجربةً خاصةً للفنانة ميريام فارس بعدما شاركت في جميع مراحل صناعتها بداية من كلمات الأغنية التي اشتركت في كتابتها مع يوسف العماني، إضافة إلى ألحان الأغنية، ولكن المفاجأة الكبرى كانت في قيامها بالتوزيع الموسيقي للأغنية.يمكنك قراءة أيضاً.. ميريام فارس تخرج عن المألوف وتخوض مغامرة فنية من نوع خاص بأغنيتها لحبيبيتقول كلمات أغنية "": "لحبيبي قولوله، إني أحبه همسوله، وإنه ساكن وسط قلبي، وأموت بلحظة وصوله.. طرشوله، قولوله، إني أحبه قولوله، تعال جنبي يا غالي، تعال واقعد قبالي.. يلي منورلي حياتي، وعايش أنت فخيالي.. طرشوله، قولوله، إني أحبه قولوله، أنا ما أبي حد ثاني".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».