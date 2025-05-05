إبنة رحمة رياض تخطف القلوب بلطافتها اثناء تجولهما في شوارع إسطنبول

ميرنا وليد - بيروت - خطفت إبنة الفنانة العراقية رحمة رياض، عاليا، أنظار الجمهور في اخر ظهور لها من خلال صور نشرتها والدتها عبر حسابها الخاص، حيث ظهرتا و هما يستمتعن بوقتهن في شوارع إسطنبول في تركيا، و حرصت رحمة على إخفاء وجه إبنتها كالعادة.
و في وقت سباق، خطفت الفنانة العراقية رحمة رياض، الأنظار في إطلالتها في حفلها الأخير بمدينة ديترويت في أميركا.
واختارت رحمة إطلالة أنيقة بالأحمر، إذ ارتدت فستاناً أنيقاً، جاء بقصّة طويلة وانسيابية، مع كاب طويل ينسدل من الكمين، ما أضفى أناقة على الفستان. وجاءت الياقة مفتوحة على شكل حرف V، والقسم العلوي للفستان جاء ضيقاً، بينما تنسدل تنورة الفستان بتدرجات ناعمة.
واختارت رحمة مكياجاً ناعماً بألوان برونزية، أبرزت ملامح وجهها بطريقة ناعمة، واختارت تسريحة شعر منسدلة مع تموجات عريضة.
كما تزينت رحمة بمجوهرات مصنوعة من الذهب الأبيض ومرصعة بالماس، ما أضاف مزيداً من الأناقة على إطلالتها.
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