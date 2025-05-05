أول ظهور لتامر حسني وبسمة بوسيل سوياً بعد تصريحاتها الأخيرة

ميرنا وليد - بيروت - أثار الفنان المصري تامر حسني وزوجته السابقة الفنانة المغربية بسمة بوسيل ضجة كبيرة بعد ظهورهما الأخير سوياً خلال إحتفالهما بيوم ميلاد إبنتيهما تاليا و أمايا، خاصةً بعد تصريحات بسمة الأخيرة حول علاقتهما التي أثارت الكثير من الجدل.



وشاركت بسمة مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه مع اولادها و تامر و هم يطفؤون الشموع على قالب الحلولى باجواء من السعادة.

و كانت تحدثت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن زواجها من الفنان المصري تامر حسني، كاشفة عن تفاصيل كثيرة عن حياتها لم تتحدث عنها من قبل.

وأكدت بسمة بوسيل أنها وصلت إلى مرحلة متقدمة من الإكتئاب، حتى أنها فكرت في الإنتـ ـحار: "أنا كنت في سن صغير أوي والحب أبهرني وعماني وخسرت نفسي أنا مش عايزة أعيط. بكيت كتير وي مش عارفة إذا ححب تاني، فقدت الثقة بالرجل، الخيانة ليست أمراً طبيعياً، والكذب ليس أمراً طبيعيا، ويعني إيه كل الرجالة كدة، مريض؟ روح إتعالج.. دمار نفسي، إكتئاب كل الوقت، منومات، هيستيريا، حياتي أدمرت و أبويا قبل ما يموت قال لي أنا نفسي أشوفك يوم سعيدة، إنت عارف أنا أبويا لو ما كانش عايش أنا أكيد كنت انتحرت".

حديث بسمة بوسيل هذا جاء خلال حلولها ضيفة على برنامج "عندي سؤال"، الذي يقدمه الإعلامي محمد قيس.