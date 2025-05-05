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ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة المصرية نور الغندور عيون الجمهور في أحدث إطلالاتها عليهم، من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الخاص بلوك رائع، ظهرت فيه مرتديةً توب من الصوف ضيق ذات اكمام طويلة من دار ازياء Burberry وصل سعرها إلى 705 دولار، بالإضافة إلى تنورة قصيرة من نفس دار الازياء بسعر 1751 دولار.
و حملت نور الغندور بيدها حقيبة لطيفة من دار أزياء Hermes ليديها عيون و فم و قدمان و يدان، بسعر 175,000 دولار.
وتركت نور الغندور شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً، ووضعت على عينيها نظارة شمسية لإكمال اللوك.
كانت هذه تفاصيل خبر نور الغندور تتألق بلوك شيك من Burberry.. لن تصدقوا سعر حقيبة يدها اللطيفة من Hermes لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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