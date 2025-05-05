شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان وهانى رمزى ووليد توفيق وجومانا مراد فى عزاء المنتج وليد مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل عدد من الفنانين والإعلاميين إلى عزاء رجل الأعمال والمنتج وليد مصطفى، زوج النجمة اللبنانية كارول سماحة والمقام بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، منهم، مصطفي شعبان، أشرف زكي، إدوارد، جومانا مراد، الإعلامي رامي رضوان، وليد توفيق، لبلبة، إيهاب فهمي، هاني رمزي، دنيا عبد العزيز.

حرصت الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير موقع وجريدة الخليج 365 على تقديم واجب العزاء، كما حرص عدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء للنجمة كارول سماحة في رحيل زوجها، حيث حضر منذ الدقائق الأولى كل من: إلهام شاهين، دينا فؤاد، هالة سرحان، عمرو أديب، إسماعيل فرغلي والمخرجة بتول عرفة.

وشيعت كارول سماحة جثمان زوجها الراحل المنتج وليد مصطفى، فى مثواه الأخير حتى تم دفنه بمسقط رأسه بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، حيث خرجت الجنازة من القاهرة بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد الشرطة بالشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.

وكانت النجمة اللبنانية كارول سماحة نعت زوجها رجل الأعمال والمنتج وليد مصطفى والذي رحل فجر اليوم الماضى، حيث كتبت عبر حسابها بموقع فيس بوك: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. فقدتُ اليومَ زوجي وحبيبي الدكتور وليد مصطفى بعد رحلة طويلة من الصراع مع المرض. لم أرَ في حياتي مَنْ آمن بالنضال مثلك وليد.. حبيبي، خسرتُ جسدَكَ لكنَّ روحَكَ ستظلُّ قدوة لي. لن أنسى وصيتَكَ، وستبقى ذكراكَ ناراً في قلبي... حتى نلتقيَ حيثُ لا ألمَ ولا بكاء ولا فراق.

وشارك وليد مصطفى في عام 2007، بتأسيس جريدة الخليج 365، حيث شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حتى عام 2013، وأطلق قناة النهار الفضائية في عام 2011 من خلال شركته، وترأس لاحقاً مجلس إدارة الشركة المالكة لإذاعة "إنرجي"، النسخة العربية من الإذاعة العالمية الشهيرة.