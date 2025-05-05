شكرا لقرائتكم خبر عن المايسترو جورج قلته يُحيى حفل كأس العالم العسكرية للفروسية بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا المايسترو جورج قلته حفل افتتاح بطولة العالم العسكرية للفروسية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأبهر جورج قلته الحضور بالعرض الحي لأجدد أغنياته الوطنية "قول معايا" من تلحينه وتوزيعه الموسيقي وغنتها المطربة العالمية فرح الديباني، ليطلق بها صافرة البداية لفعاليات البطولة العالمية العسكرية للفروسية في نسختها الخامسة والعشرين والتي تستضيفها مصر لأول مرة.

كما شهد الحفل إطلالة خاصة لعدد من النجوم، منهم الفنانة يسرا والفنان يوسف الشريف، كما يقدم جورج قلته عرضا موسيقيا أوركستراليا لفيلم وثائقي سريع عن تاريخ الفروسية العسكرية وتطورها منذ مصر القديمة ختامه العرض الأول للأغنية الوطنية "قول معايا".

وتستمر فعاليات كأس العالم للفروسية على مدار أربعة أيام متتالية ويحتضنها نادي كيان للفروسية التابع للأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتنافس خلالها عشرين دولة من مختلف أنحاء العالم، من بينها روسيا وإيطاليا والإكوادور والبرازيل والبرتغال وإسبانيا ومشاركات عربية لكل من البحرين والأردن والكويت وتونس وسلطنة عمان، والسعودية والإمارات.

وتأتي البطولة العالمية من تنظيم الشركة المتحدة للرياضة، وتأتي في إطار حرص القوات المسلحة على دعم المنظومة الرياضية وإبراز قدرة الدولة المصرية على استضافة كبرى البطولات والمسابقات الرياضية العالمية.