شكرا لقرائتكم خبر عن وائل عبد الله ينوب عن أشرف زكى بجنازة الراحل نعيم عيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على نعي الممثل الراحل نعيم عيسى، مؤكداً أن المهندس وائل عبد الله عضو مجلس الإدارة، سينوب عنه في الجنازة غداً.

ومن المقرر أن تُشيّع جنازة الفنان الراحل غدًا عقب صلاة الظهر من مسجد المنارة بمدينة الإسكندرية، بحضور أسرته ومحبيه وعدد من زملائه في الوسط الفني.

الفنان نعيم عيسى من مواليد يناير عام 1937 التحق بفرقة مدبولى وفرقة الإسكندرية فى بداية حياته الفنية، ليشارك بعدها فى العديد من المسرحيات منها "الزمبليطة فى الصالون، ناس كده وكده، ريا وسكينة، الواد سيد الشغال"، ثم انتقل للعمل فى السينما والتليفزيون، ومن أبرز أعماله "المتسول، مين فينا الحرامي، الباشا تلميذ".