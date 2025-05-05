شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الفقي يتلقي عزاء وليد مصطفي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عمرو الفقى، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، علي تلقي عزاء رجل الأعمال والمنتج وليد مصطفي، المقام بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وشيعت كارول سماحة جثمان زوجها الراحل المنتج وليد مصطفى، فى مثواه الأخير حتى تم دفنه بمسقط رأسه بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، حيث خرجت الجنازة من القاهرة بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد الشرطة بالشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.

وكانت النجمة اللبنانية كارول سماحة نعت زوجها رجل الأعمال والمنتج وليد مصطفى والذي رحل فجر اليوم الماضى، حيث كتبت عبر حسابها بموقع فيس بوك: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. فقدتُ اليومَ زوجي وحبيبي الدكتور وليد مصطفى بعد رحلة طويلة من الصراع مع المرض. لم أرَ في حياتي مَنْ آمن بالنضال مثلك وليد.. حبيبي، خسرتُ جسدَكَ لكنَّ روحَكَ ستظلُّ قدوة لي. لن أنسى وصيتَكَ، وستبقى ذكراكَ ناراً في قلبي... حتى نلتقيَ حيثُ لا ألمَ ولا بكاء ولا فراق.

وشارك وليد مصطفى في عام 2007، بتأسيس جريدة الخليج 365، حيث شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حتى عام 2013، وأطلق قناة النهار الفضائية في عام 2011 من خلال شركته، وترأس لاحقاً مجلس إدارة الشركة المالكة لإذاعة "إنرجي"، النسخة العربية من الإذاعة العالمية الشهيرة.