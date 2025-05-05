 يعقوب الفرحان يعلق على فوزه بجائزة أفضل ممثل في مهرجان مالمو للسينما العربية ويوجه رسائل خاصة

يعقوب الفرحان يوجه رسالة شكر لفريق عمل فيلم "نورة"

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 مايو 2025 08:56 مساءً - تُوج الفنان السعوديبجائزة أفضل ممثل ضمن فعاليات الدورة الخامسة عشرة من، عن أدائه في فيلم "نورة" للمخرج السعودي توفيق الزايدي.و أعرب يعقوب الفرحان عن سعادته بهذه الجائزة، عبر منشور له على صفحته بـ"إنستغرام"، وجه من خلاله رسالة شكر لفريق عمل فيلم "نورة" ومخرجه، وجاء نصه كالتالي: "استقبلت قبل قليل خبر حصولي على جائزة أفضل ممثل بمهرجان مالمو.. أبارك لطاقم عمل فيلم نورة وأهديهم هذه الجائزة. شكراً مهرجان مالمو، وشكراً لأخي العزيز توفيق الزايدي، الذي أُدين له بعد الله بكل هذا النجاح".

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أحداث فيلم "نورة"

وتجري أحداث فيلم "نورة" في حقبة الثمانينيات، ويروي قصة "نورة"، التي تُجسِّد دورها ماريا بحراوي، وهي فتاة طموحة وحالمة، تحبُّ الحياة والفن على الرغم من عدم توفر الفرص الفنية المتاحة أمامها، وتتعرَّف خلال الأحداث إلى المعلم "نادر"، الذي يقدِّم شخصيته الفنان يعقوب الفرحان، إذ يأتي من المدينة، ويكشف لهم أن الفن يمكن أن يكون وسيلةً للتواصل. والعمل من تأليف وإخراج توفيق الزايدي، وبطولة يعقوب الفرحان، ماريا بحراوي، عبدالله السدحان، وعائشة.

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ختام فعاليات مهرجان مالمو للسينما العربية

اختتمت فعاليات الدورة 15 لـ مهرجان مالمو للسينما العربية في حفلٍ رسمي أُقيم في قاعة سينما رويال الشهيرة في السويد، حيث تم الإعلان عن الفائزين بجوائز المهرجان بعد عرض الأفلام المتنافسة، وتُوّج الفيلم السعودي "ميرا ميرا ميرا" من إخراج خالد زيدان، بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، بعد ساعات قليلة من إعلان فوزه بجائزة هيباتيا الذهبية ضمن فعاليات الدورة الـ11 من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.

بدأ حفل توزيع جوائز الدورة 15 لـ مهرجان مالمو للسينما العربية بعد مراسم السجادة الحمراء بكلمة ترحيبية من رئيس مهرجان مالمو، المخرج محمد قبلاوي، الذي توجه بالشكر إلى جمهور مدينة مالمو وكل الجهات السويدية والعربية التي قدمت دعمها للمهرجان؛ كما أعلن "قبلاوي" عن موعد الدورة القادمة للمهرجان، والتي ستنظم بين 20 و26 أبريل 2026.



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