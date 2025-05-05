تامر حسني وبسمة بوسيل يجتمعان مجدداً.. فما المناسبة؟

تامر حسني وبسمة بوسيل يغنيان "كل سنة وأنت طيبة"

سكرين شوت من "ستوري" بسمة بوسيل التابع لحسابها على إنستغرام

بسمة بوسيل تحتفل بأول تكريم لها في مسيرتها الفنية

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 مايو 2025 08:56 مساءً - في أجواء هادئة خيم عليها الفرحة والبهجة، احتفل الفنانوزوجته السابقة بسمة بوسيل بيوم ميلاد ابنتيهما "تاليا" و"أمايا".ووثقتهذه الأجواء السعيدة، بمقطع فيديو نشرته عبر خاصية "الاستوري" بصفحتها الرسمية على "إنستغرام"، وظهرت من خلاله برفقة تامر وأبنائهما الثلاثة، وأمامهم قالب من الحلوى، وهما يغنيان أغنية تامر الشهيرة والتي حملت عنوان "كل سنة وأنت طيب".يذكر، أن الفنانة بسمة بوسيل، احتفلت بأول تكريم لها خلال مسيرتها الفنية والذي تسلمته من مهرجان إيمي غالا 2025 والذي تم إقامته في دبي، حيث تم منحها جائزة تكريماً لتألقها في مجالي الموضة والفن.وعبرت بسمة عن سعادتها بهذا التكريم، من خلال منشور عبر صفحتها على "إنستغرام"قائلة: "الحصول على هذه الجائزة شرف حقيقي، أود أن أشكر جميع من آمنوا بي ودعموني طوال مسيرتي، لمدة سنوات اخترت أن أبتعد عن الموسيقى للتركيز على عائلتي، وهو القرار الذي اتخذته بكل حب وفخر، ومع ذلك، ظلت الموسيقى دائماً قريبة من قلبي، تنتظر لحظتها بهدوء".

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تامر حسني ينتظر عرض فيلم "ريستارت"

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على جانب آخر ينتظر النجم تامر حسني، عرض فيلمه الجديد " ريستارت" في دور السينما يوم 29 مايو من الشهر الجاري.ويتناول الفيلم قضية السوشال ميديا وتأثيرها على المجتمع، فضلاً عن انسياق مستخدميها وراء الترند، وذلك من خلال بطلي الفيلم الثنائي تامر حسني وهنا الزاهد المقبلين على الزواج، اللذين يسعيان لكسب المال من خلال السوشال ميديا، فيلجآن إلى باسم سمرة لإدارة أعمالهما، فتوقّع معه هنا الزاهد التي تظهر كبلوجر في الفيلم عقداً، وتتوالى الأحداث في سياق اجتماعي كوميدي.يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب تامر حسني وهنا الزاهد، مجموعة من الفنانين، منهم عصام السقا، باسم سمرة، محمد ثروت، ميمي جمال، رانيا منصور، مع ظهور عدد من ضيوف الشرف وهو من إخراج سارة وفيق.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».