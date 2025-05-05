ياسمين صبري تشعل حماس متابعيها لفيلمها الجديد "المشروع X" بالبوستر الرسمي

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ميرنا وليد - بيروت - أشعلت الممثلة المصرية ياسمين صبري حماس متابعيها لأحدث أعمالها السينمائية و هو فيلم يحمل إسم "المشروع X"، حيث شاركت البوستر الرسمي للعم مع متابعيها عبر حسابها الخاص، كاشفةً عن ملامح شخصيتها فيه.
"المشروع X" من بطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، أحمد عزّي، من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وسيناريو مشترك مع أحمد حسني، ويضم نخبة من الأسماء البارزة مثل إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وضيفي الشرف هنا الزاهد وماجد الكدواني، ويُعد من أضخم إنتاجات عام 2025، وتم تصويره في مصر، تركيا، إسبانيا، إيطاليا، والجونة، وبيّن ميمي أن فكرة الفيلم وُلدت عام 2018، إلا أن تنفيذها تأجل بسبب صعوبات إنتاجية شملت مواقع معقدة، مشاهد أكشن تحت الماء، وطائرات وغواصات.
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