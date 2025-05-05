تفاصيل مرض زوج كارول سماحة وظهورهما الأخير معاً قبل وفاته

ما تزال صدمة وفاة زوج الفنانة اللبنانية رجل الأعمال والمنتج وليد مصطفى، تتفاعل على شبكات التواصل الاجتماعي، عقب رحيله صباح اليوم عن عمر ناهز 53 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

ورغم التكتم على تفاصيل حالته الصحية لفترة طويلة لكن الأخبار المتداولة كشفت عن معاناته من أزمات صحية عديدة منذ عام 2018 من بينها أزمات قلبية وخضوعه لعملية جراحية دقيقة في الكلى.

وكان وليد مصطفى قد سافر إلى عدة دول خارج مصر، مثل الصين، للعلاج لكنه لم يتحسن كثيراً وظل في حالة صراع مع المرض في صمت حتى وافته المنية.

وكشفت كارول سماحة في لقاء مع محمد قيس في تصريحات إعلامية سابقة، أن مرض زوجها أثر بشكل كبير على اهتمامه بالظهور الإعلامي، وأنها قررت الحفاظ على خصوصية التفاصيل المتعلقة بحالته الصحية، كما تحدثت عن فترة دخول زوجها المستشفى في عام 2018، حيث استمر في حالة صحية حرجة لأربعة أشهر.

وفي سياق متصل أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداول الظهور الأخير بين سماحة ومصطفى في عام 2023، مع قول النجمة اللبنانية تعليقاً على صورة جمعتهما: "بالدنيي مين بيحبك قدي أنا".

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