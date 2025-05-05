نانسي عجرم تتفاعل مع سيدة بالغناء خلال حفلها بـ «المتحف المصري»

القاهرة - الخليج 365 أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلاً غنائيًا ضخمًا بالمتحف المصري الكبير، بحضور عدد كبير من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية. وظهرت نانسي عجرم خلال الحفل وهي تتفاعل مع جمهورها بأغنية "من نظرة"، ثم أعطت المايك لسيدة لتغني معها الأغنية. وكانت نانسي عجرم حضرت بكامل أناقتها بصحبة مدير أعمالها جيجي لامارا، وكان في استقبالهما منظم الحفل ياسر الحريري. من جهة أخرى طرحت الفنانة نانسي عجرم أحدث أغانيها بعنوان "طول عمري نجمة". وتعتبر أغنية "طول عمري نجمة هي التعاون الأخير بين نانسي عجرم والملحن الراحل محمد رحيم. وطرحت نانسي عجرم أحدث أغانيها، بعنوان "من نظرة" على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

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