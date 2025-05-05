شريف منير يكشف رأيه في زواج ابنته من شخص يكبرها سناً بفارق كبير

خلال المؤتمر الصحافي لفيلم "ليه تعيشها لوحدك" الذي عرض ضمن فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي، كشف الفنان شريف منير عن رأيه فيما لو قررت ابنته الزواج من شخص أكبر منها في السن، موضحًا: "لو بنتي فجأة قالت لي أنا هتجوز واحد فيه فرق كبير بيني وبينه في السن، ممكن أوافق لأن دلوقتي بقى فيه عيال تافهة كتير وبرضه فيه بنات مش قد المسئولية وبيفكروا في الفستان والفرح بس".

وعن فيلم "ليه تعيشها لوحدك" أضاف: "أعتقد أن الفيلم لم يحصل على القدر الكافي من الدعاية، وعند عرضه على المنصات حقق رد فعل كبير مع المشاهدين"، مضيفاً: "العمل لم يحصل على نسبة الدعاية المناسبة، وليس على قدر التعب اللي إحنا تعبناه فيه، وفكرة العمل عادية ولا أجد أزمة في أن شخص يحب بنت صديقه".

فيلم "ليه تعيشها لوحدك" بطولة شريف منير، خالد الصاوي، سلمى أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور وآخرين، ودارت الأحداث في إطار من اجتماعي، حول طبيب يسعى الى الوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان، فيمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة، وتتوالى الأحداث.

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