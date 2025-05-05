أحمد حاتم يتحدث عن طلاقه وعلاقته بابنه والحب الأول

حلَّ الفنان أحمد حاتم، ضيفًا على برنامج "عندي سؤال"، الذي يقدمه الإعلامي محمد قيس عبر قناة المشهد، حيث تحدث خلال اللقاء عن تفاصيل حياته الشخصية وتجربة الطلاق وعلاقته مع نجله، بجانب حديثه عن أزمة منع عرض فيلمه الملحد.

وفي السطور التالية أبرز تصريحات أحمد حاتم في البرنامج:

- عزيز ابني العلاقة الوحيدة في حياتي اللي بعمل فيها كل حاجة غصب عني وأنا مبسوط وببقى عايز أعمل أكتر.

- أنا شخص ملول وبحس إن الزواج صعب بالنسبة لي، مع أني على الصعيد الآخر أنا بسعى للزواج جدًا لأني مقدرش أعيش لوحدي، ومحتاج وجود ست في حياتي وأبقى راضي وأسكت.

- الاستقرار العاطفي ناقص في حياتي، اللي عنده استقرار عاطفي بيبقى عارف يشتغل ويركز ويبقى هادي ويخطط لحياته وعلاقته بكل الناس، وجود الست بيعمل كده في حياة الراجل علشان كده اسمه استقرار، أنا مشجعش حد يعيش لوحده.

- أنا عندي هاجس وتخوف من إني أخلف مرة تانية والزواج لا ينجح، وبشوف إن الزواج له ناسه وبيليق عليها، ومش حاسس إنه لايق عليّ ولكن بحاول.

- تجربة أنك تبقى بتبني علاقة حقيقية كاملة يومية مع ابنك وأنت مش عايش معاه، ده بيبقى جزء كبير منه على عاتق الشريك نبقى بنساعد بعض وحاطين الولد قدام عنينا وبنعمل مجهود متبادل كبير، أنا مقدرش أقول إني أقدر أعمل ده تاني مع حد تاني وتبقى هي قادرة تعمل ده، جائز ده الحاجة الوحيدة اللي بفكر فيها كتير جدًا قبل ما أخد قرار الزواج تاني.

- الشخص لازم يبقى مسؤول خاصة إنه مسؤول عن وجود بني آدم أو بني آدمة بيخلفهم.

- بعتبر الطلاق نقطة فاصلة في الحياة أكتر من إنه خيبة أمل، والطلاق حصل بعد ما خلفت ابني بفترة قصيرة، يعني كانت تجربة طلاق وأبوة.

- الطلاق قصة بقدر فيها أن المشاعر صعبة على الطرف الثاني، وبقدر فيها تحمل المسؤولية لأن في طفل، ولازم أتصرف مش أقعد أفكر.

- متعود على القلق ولسة معملتش حاجة من اللي أنا عايز أعملها في الفن، حاسس إني مهما وصلت لنجاح مفيش حاجة هترضيني مع إن ده شيء ملعون ولكنه مطلوب في الفن.

- مسلسل "ابن حلال" كان نقلة لينا كلنا، وكان محقق نجاح كبير ومؤثر وأنا مكنتش فاهم ده وقتها.

- شغالين على مسلسل إنتاج وقصة الدكتور والمخرج بيتر ميمي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة وكتابة أحمد وائل، وده شغالين عليه من بعد فيلم "الهرم الرابع" وأتمنى يخرج للنور.

- أنا وهنا الزاهد ممكن نشتغل مع بعض أي وقت، شغلنا مع بعض مربوط بعمل مناسب مش بوقت معين.

- كان عاجبني غرابة دوري في مسلسل "إخواتي" وكنت عايز أشتغل مع المخرج محمد شاكر خضير.

- فيلم "الملحد" أكيد هينزل بإذن الله، وأنا شايف من وجهة نظري إن جزء كبير من الناس هتفهمه وهتحبه وهو فيلم جدلي.

- أنا مش شخص ملحد على الإطلاق، بالعكس أنا الحمد لله شخص مؤمن وده فضل كبير من ربنا، علشان كده معنديش رهبة في التعامل مع شخصيتي في فيلم "الملحد"، ولما جالي الدور حسيت إني أنسب واحد يعمل الدور ده ومحستش إني خايف مع إن الدور فيه كلام قوي وعامله لوجه الله.

- عدم عرض فيلم "الملحد" مهزنيش، ولما منزلش فعلًا حسيت إن الموضوع أكبر من الطريقة اللي كنت واخده بيها.

- فيلم "الملحد" كان رحلة فكرية عجبتني وكنت مستمتع به جدًا، وشايف إنه قضية مهمة لازم تتناقش، والتوفيق إنك تناقشها صح وبشكل إيجابي يأثر في الناس.

- أنا لا أؤمن بالحب الأول ولكن أؤمن بالجرح الأول.

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