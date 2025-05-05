لبلبة تكشف تفاصيل زيارتها المقبلة لعادل إمام وتطمئن جمهوره على صحته

تحدثت الفنانة لبلبة عن علاقتها بالفنان الكبير عادل إمام، وصداقتهما المستمرة حتى الوقت الراهن، وذلك خلال ندوة تكريمها بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته التاسعة.

وقالت الفنانة إنها تستعد لزيارة الفنان عادل إمام في الفترة المقبلة، وذلك للاحتفال بعيد ميلاده، لافتة أنهما أصدقاء مقربين وأنها تحرص دائمًا على الاتصال به والاطمئنان عليه بين الحين والآخر.

وطمأنت «لبلبة» جمهور الفنان عادل إمام على صحته قائلة: «أنا دائمًا أتواصل مع عادل إمام وأحدثه هاتفيًا دائمًا، وأطمئن على صحته، وهو في أفضل حال»، كما تحدثت عن مشوارهما الفني الذي قدما من خلاله أعمالًا كثيرة وكونا ثنائيات على الشاشة في أكثر من فيلم.

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