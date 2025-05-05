شكرا لقرائتكم خبر عن تقنيات حديثة استخدمها بيتر ميمي في فيلم المشروع X.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة تُعد الأولى من نوعها في السينما العربية، يقدّم المخرج بيتر ميمي فيلمه الجديد "المشروع X" باستخدام أربع من أحدث تقنيات العرض السينمائي في العالم، وهي: IMAX، و4DX، وDolby Atmos، وScreenX.

ومن المقرر أن يُعرض الفيلم في دور السينما بدءًا من 21 مايو 2025، ليُحدث نقلة نوعية في شكل ومضمون التجربة السينمائية للمشاهد العربي.

فيلم "المشروع X" هو فيلم مصري تشويقي من بطولة النجم كريم عبد العزيز، يجسد فيه شخصية "يوسف الجمال"، عالم مصريات يخوض رحلة مليئة بالغموض والتحديات تمتد من قلب مصر إلى الفاتيكان وحتى أعماق البحار. يسعى يوسف لإثبات نظرية مثيرة للجدل: هل كان الهرم الأكبر مجرد مقبرة ملكية أم أنه بُني لهدف آخر أكثر غموضًا؟.

الفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي ومن سيناريو وحوار بيتر ميمي وأحمد حسني، وإنتاج "سينرچي بلس" للمنتج تامر مرسي، ومن بطولة كريم عبد العزيز و ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، وعصام السقا، بالإضافة إلى ضيوف الشرف ماجد الكدواني وكريم محمود عبد العزيز وهنا الزاهد. تم تصوير الفيلم في عدة دول من بينها مصر، تركيا، إيطاليا، والسلفادور

جدير بالذكر أن تقنية IMAX تتيح للمشاهد انغماس بصري بحجم أكبر من الخيال، وتتيح هذه التقنية صورة فائقة الدقة والوضوح مع شاشة عملاقة ذات دقة عالية توفر صورة اكثر وضوحًا وعمقًا، مما يجعل المشاهد يشعر وكأنه جزء من الأحداث.

وقد استخدم بيتر ميمي كاميرات IMAX لتصوير مشاهد الأكشن والمغامرة، ما يمنح المشاهد شعورًا بالانغماس الكامل في قلب الأحداث، وتجربة بصرية غامرة بكافة تفاصيل المغامرة، خصوصًا في المشاهد التي تدور في المقابر الفرعونية وأعماق البحار.

4DX تُضفي هذه التقنية بعدًا حسيًا جديدًا على الفيلم من خلال المقاعد المتحركة والمؤثرات البيئية مثل الرياح والماء والاهتزازات، وقد استُخدمت بشكل مميز في مشاهد المطاردات والانفجارات، لتجعل المشاهد يشعر وكأنه يشارك في الرحلة نفسها.

وباعتبار أن "المشروع X" فيلم مليء بالإثارة في أعماق البحار والمواقع الأثرية القديمة، ستتيح تقنية 4DX للجمهور الشعور بكل لحظة وتشويق وكأنهم يعيشونها بأنفسهم.

أما Dolby Atmos فتتيح نقاء الصورة وغنى الصوت، كما تعتمد هذه التقنية الصوتية على توزيع الصوت ثلاثي الأبعاد داخل قاعة العرض، مما يسمح بسماع التفاصيل الصوتية من كل الاتجاهات. اعتمد ميمي على هذه التقنية لتعزيز الإحساس بالتشويق والتوتر

وتوفر هذه التقنية تباينًا مذهلًا في الألوان، وعمقًا في التفاصيل، وصوتًا ثلاثي الأبعاد يتيح للمشاهدين الانغماس الكامل داخل الأجواء المثيرة للفيلم.

ScreenX وهي تقنية عرض بانورامية تعرض المشاهد على ثلاث شاشات تغطي الجدران الجانبية بجانب الشاشة الأمامية، فتتيح للمشاهدين تجربة مشاهدة بانورامية ممتدة بزاوية 270 درجة، حيث تتجاوز الصورة حدود الشاشة التقليدية لتنتقل إلى الجدران الجانبية، ما يعزز شعور الانغماس داخل الأحداث مما يخلق تجربة بصرية محيطية مذهلة. استخدمها الفيلم في مشاهد المناظر الطبيعية المفتوحة مثل الصحراء والبحر والجبال، لتعزيز الشعور بالاتساع والمغامرة.