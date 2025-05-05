شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رنا رئيس بالفستان الأبيض قبل حفل زفافها الليلة والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل الفنانة الشابة رنا رئيس بزفافها اليوم الإثنين، 5 مايو في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك بعد شهر ونصف من عقد قرانها الذي أقيم يوم 17 مارس الماضي، ووجهت رنا الدعوة لعدد من أصدقائها من داخل الوسط الفني وخارجه، لمشاركتها فرحتها بهذا الحدث.

رنا رئيس كانت قد ظهرت بالفستان الأبيض مؤخرًا، حيث خضعت لجلسة تصوير نشرتها على حسابها بموقع إنستجرام ارتدت فيها فستانًا أبيض طويل الأكمام، وشعر قصير بني اللون، وكشفت رنا عن جلسة التصوير بعد أيام من احتفالها بعقد قراته، وكذلك قبل أيام من حفل زفافها الذى يقام اليوم وترتدى فيه الفستان الأبيض ولكن هذه المرة فستان الزفاف.

رنا رئيس احتفلت بعقد قرانها يوم 17 من مارس الماضي، على خطيبها السابق يسري علي، وسط أجواء عائلية اقتصرت على حضور الأهل والأصدقاء، وعدد محدود من الفنانين أبرزهم داليا البحيري ودنيا عبد العزيز، وتألقت رنا رئيس بفستان أبيض ضيق، بأكمام منسدلة من التل، واعتمدت تسريحة الشعر الويفي البسيطة مع طرحة الزفاف، كما ظهرت بمكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها.

وتحدثت الفنانة رنا رئيس مؤخراً عن رؤيتها للحسد وتأثيره على حياتها، مؤكدة أنها ليست مهووسة به لكن تؤمن بوجوده، وأنه مذكور في القرآن الكريم، موضحة أنها ليست من الأشخاص الذين يشاركون يومياتهم باستمرار على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها تحاول التواجد بحدود، مشيرة إلى أنها تعرضت لمواقف جعلتها أكثر حذرًا في نشر تفاصيل حياتها.

وأضافت رنا رئيس"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر عبر قناتي "سي بي سي" و"القاهرة والناس"، أن كل مرة كنت تشارك فيها حالة حلوة، كان بيحصل حاجة بعدها.. قائلة: "بدأت أحس إن لازم نفرمل نفسنا شوية"، كاشفةً عن تجربة شخصية جعلتها مقتنعة تمامًا بوجود الحسد، حيث تحدثت لأول مرة عن خطبتها السابقة.



رنا رئيس بالفستان الأبيض



رنا رئيس بالفستان الأبيض فى آخر جلسة تصوير



رنا رئيس بالفستان الأبيض قبل زفافها الليلة



الفنانة رنا رئيس بالفستان الأبيض