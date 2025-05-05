ليدي غاغا تتفوق على مادونا وتحقق رقماً قياسياً في عدد حضور حفلها الأخير

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 مايو 2025 07:20 مساءً - رقم قياسي لم يتحقق قط، حققته النجمة العالمية ليدي غاغا في حفلها الموسيقي الغنائي الأخير بالبرازيل، حيث حضر نحو 2.5 مليون شخص، قدمت لهم مجموعة من أشهر وأنجح أغانيها، وبذلك تكون ليدي غاغا قد تفوقت على مادونا التي كانت تحمل اللقب من قبل، وفقاً لمنظمي الحفل لمجلة Variety.

ليدي غاغا في أول حفل بالبرازيل منذ عشر سنوات

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احتضن شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو، البرازيل، يوم السبت 3 مايو، حفلاً ضخماً مجانياً يُعد الأول من نوعه من حيث عدد الجمهور، الذي بلغ 2.5 مليون شخص، ولم تقتصر أهمية الحفل على هذا الحضور الضخم من الجمهور، بل مثل عودة ليدي غاغا لأداء الحفلات الغنائية المباشرة مع الجمهور بالبرازيل منذ أكثر من عقد.

وقد شاركت ليدي غاغا مجموعة من الصور لها بالإضافة لمقطع فيديو من الحفل الضخم، وأرفقت المنشور بتعليق جاء فيه: "لم يكن هناك ما يُهيئني للشعور الذي انتابني خلال حفل الليلة الماضية من الفخر والفرح المطلقين اللذين شعرت بهما وأنا أُغني لشعب البرازيل، لقد أسرني مشهد الجمهور خلال أغنياتي الافتتاحية، قلوبكم تشرق من البهجة، وثقافتكم نابضة بالحياة ومميزة، وآمل أن تعلموا كم أنا ممتنة لمشاركتي هذه اللحظة التاريخية معكم".

وأضافت: "حضر ما يُقدر بـ2.5 مليون شخص لمشاهدتي وأنا أغني، وهو أكبر حشد لأي امرأة في التاريخ، أتمنى لو أستطيع مشاركة هذا الشعور مع العالم أجمع -أعلم أنني لا أستطيع، لكن يمكنني أن أقول هذا- إذا ضللتَ طريقك، يمكنك العودة إذا آمنتَ بنفسك واجتهدتَ، يمكنكَ أن تُعزّز كرامتكَ بممارسة شغفك وحرفتك، ودفع نفسكَ إلى آفاق جديدة، يمكنكَ الارتقاء بنفسكَ حتى لو استغرق الأمر بعض الوقت".

واختتمت: "شكراً لك يا ريو على انتظارك عودتي، شكراً لكم أيها الوحوش الصغيرة في جميع أنحاء العالم، أحبكم، لن أنسى هذه اللحظة أبداً، ارفعوا أيديكم أيها الوحوش الصغيرة، أوبريغادا، مع حبي، يا أمّي...".

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مادونا صاحبة اللقب السابق

كتبت نجمة البوب مادونا اسمها في التاريخ العام الماضي 2024 كأول فنانة تحظى بأكبر عدد حضور لحفلها المجاني الذي أقامته في شاطئ كوباكابانا، في إطار جولتها الغنائية، والذي استقطب 1.6 مليون معجب، حيث كان حفلها هو أول حفل لفنانة يتجاوز عدد جمهوره المليون، وفقاً لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.

أما من جهة الفنانين، فلا يزال رود ستيوارت حاملاً للرقم القياسي لأكبر جمهور في الحفلات الموسيقية، وفقاً لموسوعة غينيس، حيث استقطب الشاطئ نفسه حشداً لا يقل عن 3.5 مليون شخص لحضور حفل مجاني ليلة رأس السنة على شاطئ ريو عام 1994.

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