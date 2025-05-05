وفاة الفنان نعيم عيسى بعد صراع مع المرض 

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 مايو 2025 07:20 مساءً - رحل منذ قليل عن عالمنا الفنان نعيم عيسى، وذلك بعد صراع طويل مع المرض حيث تعرض خلال الفترة الماضية لأزمة صحية شديدة استدعت دخوله أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية الكاملة، قبل أن يفارق الحياة اليوم. المهن التمثيلية تنعى الفنان نعيم عيسى ونعت نقابة المهن التمثيلية المصرية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة، من خلال بيان رسمي لها عبر صفحتها على "فيسبوك" الراحل داعين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وجاء نص البيان كالتالي: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى الفنان نعيم عيسى، وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة لأسرته بخالص التعازي داعين المولى -عز وجل- أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

نعيم عيسى في سطور نعيم عيسى، هو ممثل مصري، عمل إبان فترة الستينيات فى مسارح قصور الثقافة بالإسكندرية والمسرح العسكري البحري، والتحق بفرقة مدبولي وفرقة الإسكندرية في بداية حياته الفنية، ليشارك بعدها في العديد من المسرحيات منها: ريا وسكينة، الواد سيد الشغال، فارس وبني خيبان، الزمبليطة في الصالون، وغيرها "نحو 90 مسرحية"، وعمل للسينما والتلفزيون والإذاعة أعمالاً عديدة قرابة 300 عمل، ومن أبرز أعماله: المتسول، مين فينا الحرامي، الباشا تلميذ، الجوع، أصدقاء الشيطان، الانتقام، خلي بالك من عقلك، وغيرها.



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