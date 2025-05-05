جائزتان دوليتان لفيلم " شكرًا لأنك تحلم معنا "

ميرنا وليد - بيروت - حصد الفيلم الروائي الطويل "شكرًا لأنك تحلم معنا" جائزتين جديدتين ضمن فعاليات مهرجانين سينمائيين بارزين في لبنان والسويد، ليواصل بذلك مسيرته الناجحة على الساحة العالمية.



فقد فاز الفيلم بجائزة أفضل فيلم روائي طويل في المسابقة الدولية للدورة الثامنة من مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، كما نالت مخرجته وكاتبته ليلى عباس جائزة أفضل سيناريو من مهرجان مالمو للسينما العربية في دورته الخامسة عشرة بالسويد.

وكان "شكرًا لأنك تحلم معنا" قد نال عدة جوائز مؤخرًا، من أبرزها:

- جائزة أفضل فيلم طويل في مسابقة "حكام أجيال"

- جائزة ألكسندر الفضية من مهرجان سالونيكي السينمائي في اليونان

- جائزة أفضل فيلم روائي عربي طويل مناصفة مع فيلم "ماء العين" في مهرجان الجونة السينمائي

الفيلم من تأليف وإخراج ليلى عباس، ويضم نخبة من الممثلين منهم: ياسمين المصري، كلارا خوري، كامل الباشا، أشرف برهوم، وآدم خطار.

تدور أحداثه حول شقيقتين تكتشفان أن والدهما ترك لهما مبلغًا ماليًا ضخمًا، فيسعيان إلى تنفيذ خطة محكمة للهروب به قبل أن يعلم شقيقهما، الذي يحق له قانونيًا الحصول على نصف الميراث.