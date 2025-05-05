نقل ديدي إلى المحكمة في نيويورك.. تمهيداً لمحاكمته بتهم خطيرة

ميرنا وليد - بيروت - يمثل مغني الهيب هوب ورجل الأعمال الأميركي شون كومبز، المعروف باسم "ديدي"، اليوم الإثنين أمام محكمة في نيويورك، تمهيدًا لمحاكمته بتهم خطيرة تشمل استغلال النفوذ التجاري والاعتداء الجنسي واللجوء للعنف المنظم ضد النساء، في قضية وُصفت بأنها من الأكثر إثارة في الأوساط الفنية والقضائية الأميركية، ومن المقرر أن تبدأ إجراءات اختيار هيئة المحلفين صباح اليوم، وهي عملية يُتوقّع أن تستغرق عدة أيام، على أن تبدأ المرافعات الافتتاحية والإدلاء بالشهادات خلال الأسبوع المقبل، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام أميركية، وتضمنت لائحة الاتهام المكوّنة من 17 صفحة، اتهامات تُشبّه بالأساليب التي تُستخدم عادة ضد زعماء العصابات أو شبكات الجريمة المنظمة، حيث وُجهت إلى كومبز تهم تتعلق بنقل أشخاص عبر الولايات بغرض الاستغلال الجنسي، وتكوين ثروة من أنشطة غير قانونية استمرت لنحو عقدين، ويزعم ممثلو الادعاء أن ديدي مارس نمطاً من السلوك المؤذي ضد نساء وآخرين، بمساعدة موظفين من شركاته ومقرّبين منه، مستخدمًا مزيجًا من الترهيب والنفوذ، لإجبار النساء على الامتثال لرغباته، مقابل وعود بالترويج لمسيرتهن أو تهديدات بتدميرها، وتشمل الاتهامات أيضاً ممارسات عنيفة مثل الضرب، الخطف، وحتى إضرام النار عمدًا.

في المقابل، يؤكد كومبز عبر فريقه القانوني براءته من كافة التهم الموجهة إليه.